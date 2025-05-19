Питерские издательства, презентация романов и мастер-класс для детей. В Краснодаре пройдет книжный фестиваль
Книжный фестиваль «Ещенемарт» состоится во дворе старинной кирхи
Книжный магазин «Чарли» анонсировал книжный фестиваль «Ещенемарт» на 30 мая. Фестиваль — совместное мероприятие книжного и издательств из Санкт-Петербурга «Поляндрия» и No Age.
Издательства впервые приедут в Краснодар и привезут большое количество разной зарубежной и отечественной прозы, географические издания, произведения о знаковых именах времени, а также иллюстрированные книжки-картинки.
Также в программе:
15:00 — мастер-класс для детей (старше 6 лет) по фантастической книжке «Попугай и русалка» Вероник Массено. Проведет краснодарская художница Ксения Грищенко.
17:00 — презентация романа Эвана Дары «Бесконечное землетрясение», которую проведут главный редактор издательства Kongress W Сергей Коновалов и создательница книжного «Чарли» Анна Кадикова.
19:00 — презентация книги «Весна воды» — второй части дилогии о неизбежной весне в стране наступившего холода. Презентацию проведут авторка книги Ольга Птицева и киновед Кира Кац.
Ярославский драмтеатр приедет на гастроли в Краснодар:
Фестиваль пройдет 30 мая с 11:00 до 21:00 в арт-пространстве Logovo Феникса по улице Октябрьской, 51. Вход свободный. На мероприятия нужна регистрация.
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