Питерские издательства, презентация романов и мастер-класс для детей. В Краснодаре пройдет книжный фестиваль

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру

Книжный фестиваль «Ещенемарт» состоится во дворе старинной кирхи

Книжный магазин «Чарли» анонсировал книжный фестиваль «Ещенемарт» на 30 мая. Фестиваль — совместное мероприятие книжного и издательств из Санкт-Петербурга «Поляндрия» и No Age. 

Издательства впервые приедут в Краснодар и привезут большое количество разной зарубежной и отечественной прозы, географические издания, произведения о знаковых именах времени, а также иллюстрированные книжки-картинки.

Также в программе:

15:00 — мастер-класс для детей (старше 6 лет) по фантастической книжке «Попугай и русалка» Вероник Массено. Проведет краснодарская художница Ксения Грищенко. 

17:00 — презентация романа Эвана Дары «Бесконечное землетрясение», которую проведут главный редактор издательства Kongress W Сергей Коновалов и создательница книжного «Чарли» Анна Кадикова.

19:00 — презентация книги «Весна воды» — второй части дилогии о неизбежной весне в стране наступившего холода. Презентацию проведут авторка книги Ольга Птицева и киновед Кира Кац. 

Ярославский драмтеатр приедет на гастроли в Краснодар:

Фестиваль пройдет 30 мая с 11:00 до 21:00 в арт-пространстве Logovo Феникса по улице Октябрьской, 51. Вход свободный. На мероприятия нужна регистрация.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре работает бесплатная выставка художника Константина Лупанова.

Афиша Книги Краснодар Литература Фестивали

Новости

Питерские издательства, презентация романов и мастер-класс для детей. В Краснодаре пройдет книжный фестиваль
В Краснодаре в кино показывают фильм «Громовержцы». Под каким названием искать в расписании?
В Кабардино-Балкарии у подножия Эльбруса пройдет турнир по триатлону
Геленджик и Донецк связал сезонный автобус. Узнали расписание
Под Новороссийском отремонтируют участок трассы А-146. Работы планируют закончить в ноябре 2026 года
В Кореновске суд оштрафовал предпринимателя за повреждение объекта культурного наследия

Лента новостей

Реклама на сайте