Питерские издательства, презентация романов и мастер-класс для детей. В Краснодаре пройдет книжный фестиваль

Книжный магазин «Чарли» анонсировал книжный фестиваль «Ещенемарт» на 30 мая. Фестиваль — совместное мероприятие книжного и издательств из Санкт-Петербурга «Поляндрия» и No Age.

Издательства впервые приедут в Краснодар и привезут большое количество разной зарубежной и отечественной прозы, географические издания, произведения о знаковых именах времени, а также иллюстрированные книжки-картинки.

Также в программе:

15:00 — мастер-класс для детей (старше 6 лет) по фантастической книжке «Попугай и русалка» Вероник Массено. Проведет краснодарская художница Ксения Грищенко.

17:00 — презентация романа Эвана Дары «Бесконечное землетрясение», которую проведут главный редактор издательства Kongress W Сергей Коновалов и создательница книжного «Чарли» Анна Кадикова.

19:00 — презентация книги «Весна воды» — второй части дилогии о неизбежной весне в стране наступившего холода. Презентацию проведут авторка книги Ольга Птицева и киновед Кира Кац.