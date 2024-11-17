В Краснодаре книжный магазин «Чарли» вновь открылся после летнего пожара

16 ноября краснодарский книжный магазин «Чарли» открылся по новому адресу

Предыстория: Вечером 31 июля в Краснодаре загорелся трехэтажный жилой дом на Чапаева, 86. Огонь перекинулся на здание на Красной, 69, где располагался магазин «Чарли». В итоге пострадали четыре квартиры и 16 коммерческих помещений.



Тогда пресс-служба МВД сообщила Юга.ру, что предположительная причина пожара — возгорание электропроводки в деревянной пристройке к дому на Чапаева, 86.



1 августа владелица книжного «Чарли» Анна Кадикова объявила сбор средств для всех пострадавших резидентов, а 3 августа подтвердила, что магазин сгорел.



В августе в Краснодаре организовывали различные благотворительные акции и встречи в поддержку «Чарли».

16 ноября телеграм-канал книжного «Чарли» анонсировал открытие магазина. Теперь он работает с 11:00 до 20:00 в новом помещении по адресу: улица Красноармейская, 68 (в глубине двора со шлагбаумом — белая дверь слева), второй этаж.

Больше, чем просто книжный: Что происходило с магазином «Чарли» после разрушительного пожара

«Вы нас поддерживали и ждали. И вот оно происходит. Помещение найдено, полки собраны, наши ребята раскладывают книги», — передает телеграм-канал книжного.