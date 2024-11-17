В Краснодаре книжный магазин «Чарли» вновь открылся после летнего пожара

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала книжного магазина «Чарли»
    © Скриншот из телеграм-канала книжного магазина «Чарли»

16 ноября краснодарский книжный магазин «Чарли» открылся по новому адресу

Предыстория: Вечером 31 июля в Краснодаре загорелся трехэтажный жилой дом на Чапаева, 86. Огонь перекинулся на здание на Красной, 69, где располагался магазин «Чарли». В итоге пострадали четыре квартиры и 16 коммерческих помещений.

Тогда пресс-служба МВД сообщила Юга.ру, что предположительная причина пожара — возгорание электропроводки в деревянной пристройке к дому на Чапаева, 86.

1 августа владелица книжного «Чарли» Анна Кадикова объявила сбор средств для всех пострадавших резидентов, а 3 августа подтвердила, что магазин сгорел.

В августе в Краснодаре организовывали различные благотворительные акции и встречи в поддержку «Чарли».

16 ноября телеграм-канал книжного «Чарли» анонсировал открытие магазина. Теперь он работает с 11:00 до 20:00 в новом помещении по адресу: улица Красноармейская, 68 (в глубине двора со шлагбаумом — белая дверь слева), второй этаж.

Больше, чем просто книжный:

«Вы нас поддерживали и ждали. И вот оно происходит. Помещение найдено, полки собраны, наши ребята раскладывают книги», — передает телеграм-канал книжного.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдет очередная встреча антикнижного клуба для выгоревших, работающих и ленивых.

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