В центре Краснодара произошел крупный пожар. Он повредил книжный «Чарли» и магазин растений «Ботанка»

Пожар произошел на улице Красная, 69, недалеко от Чапаева. Огонь также задел соседние здания, где находятся книжный «Чарли» и магазин растений «Ботанка»

31 июля в 22:36 МЧС Краснодарского края сообщило, что в Краснодаре на улице Чапаева загорелся двухэтажный жилой дом. Однако первые сообщения о пожаре появились в пабликах примерно в 21:00. Огонь распространился на площади 300 кв. метров. Около 40 человек выбежали из дома на улицу, никто из жильцов не пострадал. С огнем боролись 60 пожарных и 18 единиц техники. Из-за тушения пожара перекрывали движение транспорта от Красной до Рашпилевской.

© Фото Юли Шафаростовой

© Фото Юли Шафаростовой

© Фото Юли Шафаростовой

© Фото Юли Шафаростовой

Открытое горение ликвидировали после полуночи — в 00:44. 1 августа в 6:30 МЧС по краю сообщило, что пожар полностью потушили. МЦУ Краснодара уточнило, что пожар произошел по адресу Красная, 69 — помимо жилого многоквартирника в этом дворе находятся коммерческие помещения, а именно книжный «Чарли» и магазин растений «Ботанка».

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Утром 1 августа сотрудники «Ботанки» сообщили, что помещения обоих магазинов пострадали.



«Друзья, вчера в здании, где находится наша растенишная, случился пожар. Мы пока не до конца представляем общую картину, но уже сейчас можем сказать, что хороших новостей не будет: крыша сгорела, помещения «Ботанки» и «Чарли» сильно пострадали от воды. Благодарим за переживания и поддержку!» Позже появилось еще одно сообщение: «Нас впустили в здание. Картина ужасающая. Смотрим, что удастся спасти. Многие растения сгорели от жара, но есть и выжившие. С кошкой Багирой все отлично, она ночует не в здании, а во дворе». Насколько сильно пострадал книжный магазин «Чарли», пока неизвестно, его основательница Анна Кадикова ночью написала, что «официальные заявления будут завтра», а также поблагодарила всех за поддержку.