В Краснодаре выступит рэпер Хаски. Власти отменяли его концерты, но с начала СВО он попал в «белый список»

17 мая в «Кроп Арене» выступит один из самых противоречивых и ярких отечественных рэп-исполнителей современности — Дмитрий Кузнецов, выступающий под псевдонимом Хаски. Концерт пройдет в рамках его большого тура, и поклонники ждут мощной энергетики, перформансов, острых текстов и фирменного харизматичного исполнения.

«Главный пройдоха русского рэпа едет по России и везет с собой большую сольную программу, где новое творчество встречает полюбившиеся хиты-уховертки. Все, чтоб вы кричали громко», — гласит официальное описание тура.

Среди известных песен Хаски «Панелька», «Бит шатает голову», «Сколько стоят деньги?», «Сказки», а также «Ноктюрн», выпущенный с Сюзанной и «Маслом черного тмина».

Концерт анонсирован на субботу, 17 мая, начало в 19:30, на улице Путевая, 5/1. Подробности и цены билетов уточняйте у организаторов. На юге России Хаски также выступит в Ростове-на-Дону 16 мая и в Ставрополе 18-го.

В прошлом Хаски сталкивался в Краснодаре с жесткой реакцией властей. После отмены концерта 21 ноября 2018 года он забрался на крышу случайного автомобиля и исполнил один из своих хитов а капелла. За это его арестовали на 12 суток по статье о мелком хулиганстве, но суд удовлетворил обжалование приговора, и рэпера отпустили уже 26 ноября. По словам его адвоката, суд решил, что 12 суток — слишком суровый срок для иногороднего артиста с незапрещенным гастрольным туром, от отмены которого пострадают фанаты, организаторы тура и директора клубов.

Сам Кузнецов позже иронично обыгрывал эту ситуацию в своих интервью, называя ее «концертом-перформансом».