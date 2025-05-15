В Краснодаре выступит рэпер Хаски. Власти отменяли его концерты, но с начала СВО он попал в «белый список»
Дмитрий Кузнецов aka Хаски даст концерт в Краснодаре впервые с 2022 года
17 мая в «Кроп Арене» выступит один из самых противоречивых и ярких отечественных рэп-исполнителей современности — Дмитрий Кузнецов, выступающий под псевдонимом Хаски. Концерт пройдет в рамках его большого тура, и поклонники ждут мощной энергетики, перформансов, острых текстов и фирменного харизматичного исполнения.
«Главный пройдоха русского рэпа едет по России и везет с собой большую сольную программу, где новое творчество встречает полюбившиеся хиты-уховертки. Все, чтоб вы кричали громко», — гласит официальное описание тура.
Среди известных песен Хаски «Панелька», «Бит шатает голову», «Сколько стоят деньги?», «Сказки», а также «Ноктюрн», выпущенный с Сюзанной и «Маслом черного тмина».
Концерт анонсирован на субботу, 17 мая, начало в 19:30, на улице Путевая, 5/1. Подробности и цены билетов уточняйте у организаторов. На юге России Хаски также выступит в Ростове-на-Дону 16 мая и в Ставрополе 18-го.
В прошлом Хаски сталкивался в Краснодаре с жесткой реакцией властей. После отмены концерта 21 ноября 2018 года он забрался на крышу случайного автомобиля и исполнил один из своих хитов а капелла. За это его арестовали на 12 суток по статье о мелком хулиганстве, но суд удовлетворил обжалование приговора, и рэпера отпустили уже 26 ноября. По словам его адвоката, суд решил, что 12 суток — слишком суровый срок для иногороднего артиста с незапрещенным гастрольным туром, от отмены которого пострадают фанаты, организаторы тура и директора клубов.
Сам Кузнецов позже иронично обыгрывал эту ситуацию в своих интервью, называя ее «концертом-перформансом».
В апреле 2019 года краевая прокуратура рассказала, что на отмененный концерт Хаски пожаловалась глава краснодарского отделения общественной организации «Общее дело». Она пояснила Юга.ру, что рэпер мог пропагандировать экстремизм, суицид, употребление психоактивных веществ и насилие. Активистка добавила, что назначенные прокуратурой эксперты проверяли песни «Пуля-дура», «Пироман» и «Поэма о Родине». Ранее суд заблокировал клипы на них и на «Иуду».
При этом еще в ноябре 2018 года депутат из Ленобласти заявлял, что концерты рэпера Хаски стали отменять после его запроса в Генпрокуратуру.
Хаски сталкивался с репрессиями несмотря на то, что ездил в ДНР со своим творческим соратником писателем Захаром Прилепиным, который организовал в Донецке «Лава-фест». Но некоторые СМИ обратили внимание на взгляды Кузнецова только после начала спецоперации в Украине. Так журналист Regnum признавался в августе 2022-го: «В апреле текущего года для меня стало шокирующим узнать, что популярный хип-хоп-исполнитель молча отправился в Луганск снимать документальный фильм о местных солдатах-музыкантах». Эту публикацию «Царьград» назвал «белым списком» артистов, куда Хаски попал вместе с музыкантами с более очевидной патриотической позицией.
Сам Кузнецов избегает однозначных политических пояснений своей позиции. В творческом пути можно различить некоторые метаморфозы. Острые тексты о политике и обществе в России уходят в прошлое. В последнее время музыкант часто снимается в кино, среди недавних проектов — фильмы Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви» и «Жар-птица», премьера которых состоялась на Московском международном кинофестивале. В ближайшее время Хаски появится в картинах «Искупление» с Сергеем Безруковым и «Сажайте, и вырастет» с Александром Петровым.
В 2025 году поклонники ждали новый альбом, но вместо этого музыкант объявил первый за три года большой тур и неожиданно анонсировал дебютную компьютерную игру в жанре квеста — «Заложник», выпустив одноименный сингл. Сюжет переносит игрока в атмосферу мрачного санатория, где и разворачиваются основные события.