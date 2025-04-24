Пляжи Анапы обещают очистить к 13 мая. Сроки сдвинулись на 3,5 месяца вперед

В Анапе завершение работ по очистке пляжей от мазута назначили на 13 мая

По ее словам, сезон будет зависеть от заключения Роспотребнадзора. От ведомства ждут заключения, готовы ли пляжи принимать гостей.

23 апреля ТАСС сообщило , что специалисты должны закончить чистить пляжи Анапы от мазута 13 мая. Такую дату назвала замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инна Петухова на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии региона.

В декабре 2024 года Вениамин Кондратьев говорил, что на очистку побережья и акватории уйдет около месяца. Позже глава региона назвал другие сроки — «до 1 февраля или максимум до 1 марта».

14 апреля зампред правительства РФ Виталий Савельев на совещании сообщил президенту Путину, что в Анапе и Темрюкском районе не будет туристического сезона.

18 апреля Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюка опасными для отдыха. Глава ведомства Анна Попова уточнила, что курортный сезон состоится, но без морского отдыха.

20 апреля оперштаб показал карту закрытых пляжей Краснодарского края. Непригодными признали 150 пляжей. 141 находится в Анапе и 9 в Темрюкском районе — от Крымского моста до села Сукко.