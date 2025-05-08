Минтранс проверяет танкеры после аварии в Керченском проливе. У 230 судов выявили нарушения
В России проверили 1300 танкеров грузоподъемностью до 5 тыс. тонн. Не все судна соответствуют нормам
Предыстория. В феврале стало известно, что Минтранс России проверит танкерный флот после аварии в Керченском проливе и разлива нефти в Черном море.
6 мая «РИА Новости» сообщило, что Минтранс проверил 1333 судов грузоподъемностью до 5 тыс. тонн, которые ходят под российским флагом. Техническое состояние 230 танкеров не соответствует требованиям. Ведомство установило сроки для устранения недостатков.
«Фонтанка» сообщила, что по итогам проверок, касающихся предотвращения и ликвидации нефтяных загрязнений, 29 лицензий приостановили и аннулировали.
Разлившийся в Черном море мазут принадлежал «Роснефти»:
Напомним, инспектирование судов организовали после ЧС на Черном море, которое произошло 15 декабря 2024 года. Танкерам «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» было больше 50 лет. Критический возраст для таких судов составляет 25 лет.
Полностью проверку танкерного флота завершат до конца августа.
Затонувшие в Керченском проливе танкеры уберут со дна в 2026 году.
Как писали Юга.ру, Морспасслужба хочет взыскать с владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров 314,5 млн рублей.
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