Минтранс проверяет танкеры после аварии в Керченском проливе. У 230 судов выявили нарушения

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Волгонефть и не только!» https://t.me/volgoneft138/236
    © Скриншот из телеграм-канала «Волгонефть и не только!» https://t.me/volgoneft138/236

В России проверили 1300 танкеров грузоподъемностью до 5 тыс. тонн. Не все судна соответствуют нормам

Предыстория. В феврале стало известно, что Минтранс России проверит танкерный флот после аварии в Керченском проливе и разлива нефти в Черном море.

6 мая «РИА Новости» сообщило, что Минтранс проверил 1333 судов грузоподъемностью до 5 тыс. тонн, которые ходят под российским флагом. Техническое состояние 230 танкеров не соответствует требованиям. Ведомство установило сроки для устранения недостатков.

«Фонтанка» сообщила, что по итогам проверок, касающихся предотвращения и ликвидации нефтяных загрязнений, 29 лицензий приостановили и аннулировали.

Разлившийся в Черном море мазут принадлежал «Роснефти»:

Напомним, инспектирование судов организовали после ЧС на Черном море, которое произошло 15 декабря 2024 года. Танкерам «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» было больше 50 лет. Критический возраст для таких судов составляет 25 лет.

Полностью проверку танкерного флота завершат до конца августа.

Затонувшие в Керченском проливе танкеры уберут со дна в 2026 году. 

Как писали Юга.ру, Морспасслужба хочет взыскать с владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров 314,5 млн рублей.

Нефть Разлив нефти Судоходство Черное море

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Минтранс проверяет танкеры после аварии в Керченском проливе. У 230 судов выявили нарушения
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