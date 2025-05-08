Минтранс проверяет танкеры после аварии в Керченском проливе. У 230 судов выявили нарушения

В России проверили 1300 танкеров грузоподъемностью до 5 тыс. тонн. Не все судна соответствуют нормам

Предыстория. В феврале стало известно, что Минтранс России проверит танкерный флот после аварии в Керченском проливе и разлива нефти в Черном море.

6 мая «РИА Новости» сообщило, что Минтранс проверил 1333 судов грузоподъемностью до 5 тыс. тонн, которые ходят под российским флагом. Техническое состояние 230 танкеров не соответствует требованиям. Ведомство установило сроки для устранения недостатков.

«Фонтанка» сообщила, что по итогам проверок, касающихся предотвращения и ликвидации нефтяных загрязнений, 29 лицензий приостановили и аннулировали.