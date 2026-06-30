Красная в Краснодаре снова станет пешеходной? Депутат предлагает вернуть улице ее историческую роль
В Краснодаре снова заговорили о возрождении главной пешеходной улицы
30 июня РБК сообщил, что в Краснодаре снова заговорили о том, чтобы вернуть улице Красной пешеходный статус, утраченный шесть лет назад. С инициативой выступила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко. О своих планах она рассказала в рамках форума «Цифровизация экономики как фактор развития туризма и индустрии гостеприимства».
По словам депутата, на ближайшей региональной неделе она намерена встретиться с мэром Евгением Наумовым , чтобы обсудить практические шаги. Костенко подчеркнула, что исторический центр кубанской столицы до сих пор остается недооцененным туристическим ресурсом. Гости города часто жалуются, что из достопримечательностей им знаком только парк «Краснодар», хотя центральные улицы тоже могли бы стать полноценной точкой притяжения.
«Краснодар не должен быть просто проходным или перевалочным городом. Важно, чтобы люди здесь оставались, загружали средства размещения, а бюджет получал турналог на свое развитие. Для этого, я считаю, было бы правильно открыть хотя бы часть улицы Красной», — заявила Костенко.
Вернуть Красную:
При этом она уточнила, что любое решение должно учитывать интересы автомобилистов. Поэтому депутат настаивает на консультациях с дорожными службами и ГИБДД. По ее мнению, наиболее разумным сценарием может стать поэтапное открытие отдельных участков, чтобы не спровоцировать транспортный коллапс в центре.
Напомним, улица Красная была пешеходной с 1983 года. Ее закрыли для прогулок в марте 2020 года из-за пандемийных ограничений. В марте 2022-го экс-глава города Андрей Алексеенко пытался вернуть перекрытие по выходным на участке от Пушкинской площади до улицы Длинной, но уже через неделю антитеррористическая комиссия отменила это решение.
В 2025 году мэр Евгений Наумов заявил, что власти не будут рассматривать вопрос о пешеходном режиме как минимум до окончания СВО.
Как писали Юга.ру, краснодарская улица Красная вошла в число самых дорогих торговых улиц России.