В Краснодарском театре драмы состоится премьера «сказки для взрослых» — спектакль о богах и доброй проститутке

Краснодарский театр драмы анонсировал на 10 и 11 июля премьеру спектакля «Добрый человек из Сезуана» по одноименной пьесе Бертольта Брехта, название которой иногда также переводят как «Добрый человек из Сычуани».

По сюжету боги спускаются с небес в поисках последнего доброго человека, и лишь проститутка Шен Де соглашается впустить их в свой дом. В подарок они оставляют ей немного денег, на которые она открывает табачную лавку и начинает новую жизнь.

Однако окружающие пользуются добротой девушки, и это приносит в ее жизнь лишь новые беды. Тогда появляется двоюродный брат Шен Де — жесткий, суровый и расчетливый Шой Да. Однако взаимоотношения этих двух персонажей оказываются не так просты.

«Добрый человек из Сезуана» — пьеса-парабола, для которой характерны жанровая близость к притче, двуплановость повествования и философский подтекст. Однако в театре постановку представят как «сказку для взрослых», в которой поговорят о вещах, составляющих основу мироздания.