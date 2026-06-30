В Краснодарском театре драмы состоится премьера «сказки для взрослых» — спектакль о богах и доброй проститутке

Краснодарский край

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  • Репетиция спектакля «Добрый человек из Сезуана» © Фото предоставлено пресс-службой театра драмы
    Репетиция спектакля «Добрый человек из Сезуана» © Фото предоставлено пресс-службой театра драмы

В Краснодаре покажут спектакль «Добрый человек из Сезуана» по пьесе Брехта (18+)

Краснодарский театр драмы анонсировал на 10 и 11 июля премьеру спектакля «Добрый человек из Сезуана» по одноименной пьесе Бертольта Брехта, название которой иногда также переводят как «Добрый человек из Сычуани». 

По сюжету боги спускаются с небес в поисках последнего доброго человека, и лишь проститутка Шен Де соглашается впустить их в свой дом. В подарок они оставляют ей немного денег, на которые она открывает табачную лавку и начинает новую жизнь.

Однако окружающие пользуются добротой девушки, и это приносит в ее жизнь лишь новые беды. Тогда появляется двоюродный брат Шен Де — жесткий, суровый и расчетливый Шой Да. Однако взаимоотношения этих двух персонажей оказываются не так просты. 

«Добрый человек из Сезуана» — пьеса-парабола, для которой характерны жанровая близость к притче, двуплановость повествования и философский подтекст. Однако в театре постановку представят как «сказку для взрослых», в которой поговорят о вещах, составляющих основу мироздания.

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Режиссер спектакля Надя Кубайлат рассказала, что на сцене зрители не увидят «заботы и учтивости»:

«Это совершенно не тот мир, где «клиент всегда прав». Это пространство честности, откровенности и прямолинейности. Но в то же время это мир, наполненный уязвимостью и глубоким болезненным переживанием за судьбу человека».

Главные роли в постановке исполнили Ольга Вавилова, Михаил Дубовский, Асир Шогенов, Арсений Фогелев, Алла Мосолова и другие актеры.

Премьерные показы пройдут 10 июля в 18:00 и 11 июля в 17:00 в Театре драмы. Подробности можно уточнить у организаторов.

Отметим, что в Краснодаре спектакль по пьесе «Добрый человек из Сезуана» в январе этого года показывали в центре психологии и искусства «Люди-игры», а в августе 2025 года — его видеоверсию в постановке режиссера Юрия Бутусова.

Как писали Юга.ру, 4 и 5 июля в краснодарском театре пройдет премьера спектакля «Женитьба» по пьесе Гоголя.

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В Краснодарском театре драмы состоится премьера «сказки для взрослых» — спектакль о богах и доброй проститутке
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