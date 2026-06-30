В Краснодаре второй раз за день обнаружили обломки БПЛА
В Краснодаре обломки беспилотника упали на крышу дома
30 июня глава Краснодара Евгений Наумов в своем телеграм-канале сообщил, что в Прикубанском округе на крышу многоэтажного дома упали обломки беспилотника.
Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.
Наумов напомнил краснодарцам, что при обнаружении обломков БПЛА трогать или подходить к ним запрещено. Необходимо немедленно звонить по номеру экстренных служб — 112.
Отметим, что это вторая атака беспилотников за день. Днем 30 июня Евгений Наумов сообщил, что обломки БПЛА обнаружили в Карасунском округе. Никто не пострадал, в двух квартирах фрагменты дрона повредили окна.
Как писали Юга.ру, 30 июня в Юбилейном микрорайоне Краснодара заметили смог от пожара на Славянском НПЗ, который не могут потушить уже третьи сутки после атаки БПЛА.