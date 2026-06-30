На трассе М-4 «Дон» под Горячим Ключом появились делиниаторы и новая полоса

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Автодор» https://t.me/avtodorgk/11239
    © Скриншот из телеграм-канала «Автодор» https://t.me/avtodorgk/11239

В Краснодарском крае на аварийных участках трассы М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Геленджика изменили схему движения и установили ограждения

30 июня пресс-служба «Автодора» сообщила, что в Краснодарском крае на нескольких участках трассы М-4 «Дон» изменили организацию дорожного движения.

Строительство трассы Джубга — Сочи отложили на 1–2 года:

Новые меры безопасности ввели на следующих отрезках:

  • В Горячем Ключе (1385-й км): в районе транспортной развязки на обочине и разделительной полосе установили делиниаторы (бордюры-ограничители из резины или пластика). В обратном направлении на 1389-м км обустроили переходно-скоростную полосу.
  • В районе Хребтового перевала (1402–1403-й км): на осевой линии установили прочные железобетонные ограждения типа «нью-джерси», которые исключают лобовые столкновения.
  • В районе поселка Мирного, станицы Пятигорской, а также сел Горское и Пшада (1401-й, 1406-й, 1438-й и 1471-й км): дорожники удлинили направляющие островки и перенесли знаки, чтобы водителям было проще ориентироваться на развилках.
  • У села Горское (1439-й км): на разделительном островке установили дополнительные удерживающие ограждения.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре стартовал третий этап реконструкции Западного Обхода.

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На трассе М-4 «Дон» под Горячим Ключом появились делиниаторы и новая полоса
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