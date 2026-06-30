Свет по графику. В Севастополе снова ограничили подачу электричества
В Севастополе ежедневно отключают электричество в разных районах города. Отели Крыма работают на генераторах
30 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе вводится режим временного ограничения электроснабжения. Сначала глава региона заявил, что электричества не будет с 10:00 до 12:00, однако позднее продлил ограничения до 15:00.
По словам Развожаева, мера необходима, чтобы не перегружать электросети за пределами региона и не допустить аварии во всей энергосистеме.
Сейчас электричество отсутствует в Балаклавском, Гагаринском, Ленинском и Нахимовском районах, а также в Качинском муниципальном округе. Помимо многоквартирных и частных домов, без электроснабжения остались торговые центры «Лаванда», «Муссон» и SeaMall.
После восстановления электроснабжения жителей просят не использовать мощные электроприборы, чтобы снизить нагрузку на сеть.
Жители Севастополя спасли 5 тыс. обитателей морского аквариума-музея:
Напомним, 24 июня Севастополь остался без света после атаки БПЛА. Электроснабжение в большинстве домов восстановили только поздно ночью. Уже 25 июня в городе ввели режим временного ограничения электроснабжения, а 26 июня в Крыму объявили режим ЧС для «упорядочения вопросов экономического характера». С тех пор в Севастополе ежедневно точечно отключают электричество на несколько часов.
Ограничения затронули не только жителей, но и владельцев гостиниц. 29 июня Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что отели вынуждены использовать генераторы.
По словам эксперта РСТ, директора крымского туроператора «Турэтно» Андрея Пылова, сейчас «ситуация в целом сложная», однако гостиницы продолжают работать, а перебоев с продуктами питания нет. При этом руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму Сергей Толчин заявил, что на ближайшие даты отдыхающие аннулировали более 70% ранее забронированных туров.
Как писали Юга.ру, 25 июня власти Крыма решили сократить железнодорожное сообщение с полуостровом, отменив большинство сезонных поездов.