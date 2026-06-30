Свет по графику. В Севастополе снова ограничили подачу электричества

В Севастополе ежедневно отключают электричество в разных районах города. Отели Крыма работают на генераторах

30 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе вводится режим временного ограничения электроснабжения. Сначала глава региона заявил, что электричества не будет с 10:00 до 12:00, однако позднее продлил ограничения до 15:00.

По словам Развожаева, мера необходима, чтобы не перегружать электросети за пределами региона и не допустить аварии во всей энергосистеме.

Сейчас электричество отсутствует в Балаклавском, Гагаринском, Ленинском и Нахимовском районах, а также в Качинском муниципальном округе. Помимо многоквартирных и частных домов, без электроснабжения остались торговые центры «Лаванда», «Муссон» и SeaMall.

После восстановления электроснабжения жителей просят не использовать мощные электроприборы, чтобы снизить нагрузку на сеть.