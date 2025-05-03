Спецтехника очистила 3 из 13 км пляжей Анапы. Власти показали карту

3 мая оперативный штаб Краснодарского края опубликовал карту, на которой видно, как ведется «системная механизированная очистка» пляжей Анапы. Желтым/оранжевым цветом отмечены участки, где техника уже завершила очистку. Красным цветом выделены участки, где очистка еще не начата или ведется сейчас.

По словам чиновников, специальная техника начала системную механизированную очистку побережья 16 апреля. Ее ведут поэтапно. На первом этапе рабочие просеивают верхние слои песка. Затем грунт с глубины до 70 см переворачивают, чтобы очистить его и просеять. В конце перевернутый песок выравнивают, просушивают и затем также очищают. Чиновники подчеркнули, что для очистки используется специально изготовленная техника.