Спецтехника очистила 3 из 13 км пляжей Анапы. Власти показали карту
Оперштаб Кубани показал карту очистки анапских пляжей
3 мая оперативный штаб Краснодарского края опубликовал карту, на которой видно, как ведется «системная механизированная очистка» пляжей Анапы. Желтым/оранжевым цветом отмечены участки, где техника уже завершила очистку. Красным цветом выделены участки, где очистка еще не начата или ведется сейчас.
По словам чиновников, специальная техника начала системную механизированную очистку побережья 16 апреля. Ее ведут поэтапно. На первом этапе рабочие просеивают верхние слои песка. Затем грунт с глубины до 70 см переворачивают, чтобы очистить его и просеять. В конце перевернутый песок выравнивают, просушивают и затем также очищают. Чиновники подчеркнули, что для очистки используется специально изготовленная техника.
«Мы не можем вас оставить»:
К настоящему моменту рабочие очистили участок пляжа длиной около 3 км — от морского вокзала Анапы до пляжа Bora-Bora. Сейчас работы идут между санаторием «Кристалл» и мостом у технополиса «Эра».
Завершая очистку отдельных территорий, данные передают в Роспотребнадзор для лабораторных исследований.
Напомним, пляжи Анапы пообещали очистить к 13 мая. До этого обещанные сроки сдвинулись на 3,5 месяца.
Как сообщали Юга.ру, правительство заявило, что качество морепродуктов не пострадало от разлива нефти. Один эколог подтвердил отсутствие отравлений, другие указали на отсутствие независимой экспертизы.
Все материалы по теме: