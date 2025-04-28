Блогера из Краснодарского края задержали за посты о замазученных пляжах Крыма

Краснодарский край, Крым

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz/95047
    © Скриншот из телеграм-канала Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz/95047

Анапского блогера задержали в Алуште из-за постов о мазуте в Крыму. Мужчину оштрафовали

28 апреля блогер из Анапы Юрий Озаровский сообщил в своем телеграм-канале, что его на сутки задержала полиция Крыма. На мужчину составили протокол по статье о злоупотреблении свободой СМИ.

По словам блогера, он выложил видео с замазученными камнями на пляже в Алуште и попросил убрать их.

На пляжах Керчи зафиксировали выбросы мазута:

Позже Озаровский удалил пост и заявил, что на кадрах была мастика, а не нефтепродукты. Камни в итоге убрали. Однако блогер признался, что его заставили удалить публикацию, чтобы не вызвать «общественный резонанс».

«Очень важно отстоять свободу слова в нашей стране. Я не врал. Я всегда стою за правду и за свою страну. Мне обидно, что вот такое происходит, и сейчас собираются материалы дела, которого нет», — прокомментировал он.

Также Озаровский сообщил, что местный житель Дмитрий Тихонов подтвердил полицейским информацию о замазученных камнях.

«Когда это все случилось у нас по 30 птиц в мазуте было. Мазут тоже был здесь. Эта свалка камней на набережной, что она там забыла?», — поделился Тихонов.

Однако суд оштрафовал блогера на 15 тыс. рублей. Он попытается обжаловать решение.

Отметим, что блогер и житель Анапы Юрий Озаровский регулярно освещает последствия разлива нефти в Черном море после крушения двух танкеров «Волгонефть».

Как писали Юга.ру, Роспотребнадзор признал пляжи Крыма и Севастополя. безопасными для купания в 2025 году. По данным ведомства, небольшие выбросы мазута там убирают быстро, и они не влияют на общее состояние побережья.

Азовское море Анапа Крым Нефть Пляжи Разлив нефти Черное море

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре впервые состоится «Драмеди-шоу». В чем суть и когда премьера?
В Краснодаре покажут документальный арт-фильм «Джотто. Предчувствие Ренессанса»
В Краснодаре снова можно прокатиться на теплоходе. Какие маршруты и сколько стоит прогулка по реке Кубань?
Блогера из Краснодарского края задержали за посты о замазученных пляжах Крыма
В Краснодаре хотят благоустроить сквер на Российской и еще две зеленые зоны. Где они находятся?
Как будет работать краснодарская почта в майские праздники? Узнали график

Лента новостей

Реклама на сайте