Блогера из Краснодарского края задержали за посты о замазученных пляжах Крыма

Позже Озаровский удалил пост и заявил, что на кадрах была мастика, а не нефтепродукты. Камни в итоге убрали. Однако блогер признался, что его заставили удалить публикацию, чтобы не вызвать «общественный резонанс».



«Очень важно отстоять свободу слова в нашей стране. Я не врал. Я всегда стою за правду и за свою страну. Мне обидно, что вот такое происходит, и сейчас собираются материалы дела, которого нет», — прокомментировал он.



Также Озаровский сообщил, что местный житель Дмитрий Тихонов подтвердил полицейским информацию о замазученных камнях.



«Когда это все случилось у нас по 30 птиц в мазуте было. Мазут тоже был здесь. Эта свалка камней на набережной, что она там забыла?», — поделился Тихонов.



Однако суд оштрафовал блогера на 15 тыс. рублей. Он попытается обжаловать решение.

