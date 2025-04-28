Блогера из Краснодарского края задержали за посты о замазученных пляжах Крыма
Анапского блогера задержали в Алуште из-за постов о мазуте в Крыму. Мужчину оштрафовали
28 апреля блогер из Анапы Юрий Озаровский сообщил в своем телеграм-канале, что его на сутки задержала полиция Крыма. На мужчину составили протокол по статье о злоупотреблении свободой СМИ.
По словам блогера, он выложил видео с замазученными камнями на пляже в Алуште и попросил убрать их.
На пляжах Керчи зафиксировали выбросы мазута:
Позже Озаровский удалил пост и заявил, что на кадрах была мастика, а не нефтепродукты. Камни в итоге убрали. Однако блогер признался, что его заставили удалить публикацию, чтобы не вызвать «общественный резонанс».
«Очень важно отстоять свободу слова в нашей стране. Я не врал. Я всегда стою за правду и за свою страну. Мне обидно, что вот такое происходит, и сейчас собираются материалы дела, которого нет», — прокомментировал он.
Также Озаровский сообщил, что местный житель Дмитрий Тихонов подтвердил полицейским информацию о замазученных камнях.
«Когда это все случилось у нас по 30 птиц в мазуте было. Мазут тоже был здесь. Эта свалка камней на набережной, что она там забыла?», — поделился Тихонов.
Однако суд оштрафовал блогера на 15 тыс. рублей. Он попытается обжаловать решение.
Отметим, что блогер и житель Анапы Юрий Озаровский регулярно освещает последствия разлива нефти в Черном море после крушения двух танкеров «Волгонефть».
Как писали Юга.ру, Роспотребнадзор признал пляжи Крыма и Севастополя. безопасными для купания в 2025 году. По данным ведомства, небольшие выбросы мазута там убирают быстро, и они не влияют на общее состояние побережья.
Все материалы по теме: