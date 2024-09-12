Бывший мэр Сочи Копайгородский отправился на СВО — СМИ

Экс-глава курорта выполняет задачи в Луганской народной республике

11 ноября «Царьград» со ссылкой на собственные источники сообщил, что экс-глава Сочи Алексей Копайгородский ушел на СВО. Бывший мэр курорта служит на офицерской должности в Луганской народной республике. Уточняется, что в зоне спецоперации бывший градоначальник выполняет боевые задачи. Источник SOCHI1.RU в Горсобрании курорта подтвердил, что практически сразу после отставки с поста мэра Копайгородский отправился на СВО в качестве добровольца.

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Напомним, Алексей Копайгородский ушел с должности главы Сочи 14 мая 2024 года. Он был мэром курорта с сентября 2019-го. До этого занимал пост заместителя губернатора Краснодарского края. Копайгородский покинул пост градоначальника в связи с переходом на новое место работы. Подробную информацию о Копайгородском можно почитать здесь. Алексея Копайгородского в должности мэра Сочи сменил Андрей Прошунин. С декабря 2022 года он был вице-губернатором, курирующим министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.