Бывший мэр Сочи Копайгородский отправился на СВО — СМИ

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Экс-глава курорта выполняет задачи в Луганской народной республике

11 ноября «Царьград» со ссылкой на собственные источники сообщил, что экс-глава Сочи Алексей Копайгородский ушел на СВО. Бывший мэр курорта служит на офицерской должности в Луганской народной республике.

Уточняется, что в зоне спецоперации бывший градоначальник выполняет боевые задачи.

Источник SOCHI1.RU в Горсобрании курорта подтвердил, что практически сразу после отставки с поста мэра Копайгородский отправился на СВО в качестве добровольца.

Дома, ползущие в бездну:

Напомним, Алексей Копайгородский ушел с должности главы Сочи 14 мая 2024 года. Он был мэром курорта с сентября 2019-го. До этого занимал пост заместителя губернатора Краснодарского края. Копайгородский покинул пост градоначальника в связи с переходом на новое место работы.

Подробную информацию о Копайгородском можно почитать здесь.

Алексея Копайгородского в должности мэра Сочи сменил Андрей Прошунин. С декабря 2022 года он был вице-губернатором, курирующим министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Как писали Юга.ру, ранее в зону СВО отправились экс-мэры Краснодара Евгений Первышов и Андрей Алексеенко. Последний в ноябре 2022 года стал председателем правительства Херсонской области. А в декабре Алексеенко наградили орденом Мужества. 

Алексей Копайгородский СВО Сочи

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