Бывшего мэра Сочи Копайгородского обвинили в крупной взятке в 43 млн рублей

Следователи предъявили еще одно обвинение бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому — по делу о взятке

Предыстория. Алексей Копайгородский ушел с должности главы Сочи 14 мая 2024 года. Позже стало известно, что он отправился на СВО. 25 сентября его арестовали. В СМИ писали, что ему грозит до 9 лет лишения свободы.

28 января «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Константина Трапаидзе сообщило, что Алексею Копайгородскому предъявили обвинение по делу о взятке.

По версии следствия, в ноябре 2023 года сочинский бизнесмен Арсен Мкртчян очень дешево продал знакомым бывшего мэра четыре квартиры, которые стоили больше 43 млн рублей. Взамен предприниматель получил благоприятные условия для своей мусороуборочной фирмы. Защита экс-чиновника считает обвинения надуманными.