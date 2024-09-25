В отношении экс-мэра Сочи Копайгородского проводят следственные действия — СМИ

Ранее сообщалось, что Копайгородский отправился добровольцем в зону СВО

25 сентября РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник сообщило, что в отношении экс-мэра Сочи Копайгородского проводят следственные действия. Другой собеседник агентства в силовых структурах региона подтвердил, что информация соответствует действительности.

При этом не уточняется, какой статус имеет бывший глава курорта — подозреваемого или свидетеля.