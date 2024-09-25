В отношении экс-мэра Сочи Копайгородского проводят следственные действия — СМИ

Краснодарский край

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  • Алексей Копайгородский © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Алексей Копайгородский © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ранее сообщалось, что Копайгородский отправился добровольцем в зону СВО

25 сентября РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник сообщило, что в отношении экс-мэра Сочи Копайгородского проводят следственные действия. Другой собеседник агентства в силовых структурах региона подтвердил, что информация соответствует действительности.

При этом не уточняется, какой статус имеет бывший глава курорта — подозреваемого или свидетеля.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Алексей Копайгородский ушел добровольцем на СВО. Бывший мэр курорта отправился служить на офицерской должности в Луганской народной республике.

Напомним, Копайгородский был главой Сочи с сентября 2019 года по май 2024-го. До этого занимал пост заместителя губернатора Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, главу Апшеронска заключили под стражу. Его подозревают в превышении полномочий.

Алексей Копайгородский Сочи

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