В отношении экс-мэра Сочи Копайгородского проводят следственные действия — СМИ
Ранее сообщалось, что Копайгородский отправился добровольцем в зону СВО
25 сентября РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник сообщило, что в отношении экс-мэра Сочи Копайгородского проводят следственные действия. Другой собеседник агентства в силовых структурах региона подтвердил, что информация соответствует действительности.
При этом не уточняется, какой статус имеет бывший глава курорта — подозреваемого или свидетеля.
Ранее в СМИ появилась информация, что Алексей Копайгородский ушел добровольцем на СВО. Бывший мэр курорта отправился служить на офицерской должности в Луганской народной республике.
Напомним, Копайгородский был главой Сочи с сентября 2019 года по май 2024-го. До этого занимал пост заместителя губернатора Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, главу Апшеронска заключили под стражу. Его подозревают в превышении полномочий.