Чиновникам Краснодарского края дают взятки в среднем по 460 тыс. рублей — прокуратура

Прокуратура Краснодарского края подвела итоги 2024 года по борьбе с коррупцией в регионе

11 февраля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в 2024 году ведомство выявило в регионе более 4,2 тыс. нарушений закона. Около 2,2 тыс. чиновников привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. Из них 30 лишились своих постов.



Уголовные дела возбудили в отношении 57 коррупционеров. Иски подали о взыскании незаконно полученных 1,4 млрд рублей.

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Правоохранители установили, что 1,3 тыс. чиновников Кубани скрыли 556 млн рублей доходов, 240 объектов недвижимости, 37 автомобилей и 4,5 тыс. банковских счетов. Прокуратура конфисковала имущество на 40 млн рублей. Также ведомство выяснило, что девяти чиновникам и их родственникам перевели 127 млн рублей.



Помимо этого, прокуроры зафиксировали 110 фактов получения крупных взяток. Средний размер взятки чиновникам Краснодарского края в 2024 году составил 459,1 тыс. рублей. За это осудили 353 коррупционера, 92 — назначили сроки, 137 — условные сроки, а 100 фигурантам — штрафы.



Напомним, что в 2023 году средний размер взятки кубанским чиновникам был меньше и достигал 280 тыс. рублей, а в 2022 году размер подкупа превысил 800 тыс. рублей.