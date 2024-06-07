Экс-замгубернатора Краснодарского края Сергея Власова арестовали на 1,5 месяца по делу о коррупции

Басманный суд отправил под арест до 5 августа экс-заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова

Предыстория. 24 мая источники в правоохранительных органах сообщили СМИ, что вице-губернатора Кубани по строительству Сергея Власова задержали за получение взятки в размере 1,3 млн рублей. Несколько дней чиновник продолжал исполнять свои обязанности, однако 27 мая администрация Краснодарского края сообщила о его отставке. 4 июня телеграм-канал телеканала «Кубань 24» опубликовал видеозапись речи Вениамина Кондратьева на совещании в администрации Краснодарского края. Губернатор объяснил отставку Власова несдачей детской краевой больницы в срок, однако о подозрениях в получении взятки в 1,3 млн рублей не сказал ни слова.

7 июня ТАСС сообщил о том, что Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова по делу о получении взятки.

По версии следствия, Власов получил взятку за общее покровительство и попустительство по службе, пишет ТАСС. Экс-чиновник арестован до 5 августа.