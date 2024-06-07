Экс-замгубернатора Краснодарского края Сергея Власова арестовали на 1,5 месяца по делу о коррупции
Басманный суд отправил под арест до 5 августа экс-заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова
Предыстория. 24 мая источники в правоохранительных органах сообщили СМИ, что вице-губернатора Кубани по строительству Сергея Власова задержали за получение взятки в размере 1,3 млн рублей.
Несколько дней чиновник продолжал исполнять свои обязанности, однако 27 мая администрация Краснодарского края сообщила о его отставке.
4 июня телеграм-канал телеканала «Кубань 24» опубликовал видеозапись речи Вениамина Кондратьева на совещании в администрации Краснодарского края. Губернатор объяснил отставку Власова несдачей детской краевой больницы в срок, однако о подозрениях в получении взятки в 1,3 млн рублей не сказал ни слова.
7 июня ТАСС сообщил о том, что Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова по делу о получении взятки.
По версии следствия, Власов получил взятку за общее покровительство и попустительство по службе, пишет ТАСС. Экс-чиновник арестован до 5 августа.
Власов устроился в администрацию Кубани в 2020-м. С декабря 2022 года стал заместителем губернатора и курировал департаменты строительства, архитектуры и градостроительства, надзора в строительной сфере, госжилинспекции, а также региональное Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Он регулярно выступал с позицией региональных властей по проблемным стройкам, например:
— восстановление многоэтажки в Ейске, на которую упал военный самолет;
— реконструкция краснодарского цирка;
— реконструкция кинотеатра «Болгария»;
— строительство домов вблизи сгоревшего лесного массива в Геленджике.
Как сообщали Юга.ру, 4 июня Кондратьев уволил из-за «утраты доверия» Максима Карпенко, который руководил департаментом по надзору в строительной сфере с 2019 года. Этот департамент курировал Сергей Власов.