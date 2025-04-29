Власти Астраханской области отказались принимать замазученный песок из Анапы

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Астрахани не будут принимать песок с мазутом из Анапы на утилизацию. Ранее его хотели оправить в Ростовскую область

28 апреля телеграм-канал службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области сообщил, что в столице региона не будут принимать замазученный песок из Анапы. 

По данным ведомства, подрядчик планировал привезти загрязненный грунт, так как в муниципалитете есть соответствующие предприятия. Однако, изучив мощности компании и объемы переработки песка, власти Астраханской области обратились в Минприроды РФ с просьбой не допустить привоз.

Площадку с замазученным песком под Анапой снова не освободили в срок:

С подрядчиком подпишут соглашение об исключении Астраханской области из контракта.

Отметим, что ранее песок с мазутом хотели отправить в Ростовскую область. В Семикаракорский район приехали грузовики грунтом, но местные жители выступили против утилизации. Позже регион отказался принимать песок.

Позже в оперштабе Краснодарского края рассказали, что замазученный песок вовремя не вывезли из хутора Воскресенского под Анапой из-за того, что Ростов отказался его принимать. При этом резервы всех предприятий Кубани уже исчерпаны. 

Как писали Юга.ру, жители хутора под Анапой обратились к Путину с просьбой помочь с вывозом замазученного песка.

Анапа Нефть Разлив нефти Черное море Экология

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