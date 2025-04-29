Власти Астраханской области отказались принимать замазученный песок из Анапы

В Астрахани не будут принимать песок с мазутом из Анапы на утилизацию. Ранее его хотели оправить в Ростовскую область

28 апреля телеграм-канал службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области сообщил, что в столице региона не будут принимать замазученный песок из Анапы.

По данным ведомства, подрядчик планировал привезти загрязненный грунт, так как в муниципалитете есть соответствующие предприятия. Однако, изучив мощности компании и объемы переработки песка, власти Астраханской области обратились в Минприроды РФ с просьбой не допустить привоз.