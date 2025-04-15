«Какая альтернатива морю». Губернатор Краснодарского края рассказал, чем заменить пляжный отдых в Анапе

Зампред правительства РФ завил, что в Анапе и Темрюкском районе не будет туристического сезона

14 апреля зампред правительства РФ Виталий Савельев на совещании сообщил президенту Владимиру Путину, что в Анапе и Темрюкском районе не будет туристического сезона.



По словам Савельева, в ближайшее время Роспотребнадзор представит заключение о состоянии песка и морской воды. После этого власти примут окончательное решение о курортном сезоне. Напомним, заявление Роспотребнадзора ожидали к 1 марта, однако его нет до сих пор.

На совещании присутствовал и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он предложил туристам Анапы и Темрюкского района вместо моря использовать «альтернативные варианты отдыха» — экскурсии по винодельням и объектам агротуризма, участие в спортивных и гастрономических мероприятиях.



Пользователи соцсетей отреагировали на заявление Кондратьева под его постом в телеграм-канале. Они считают, что морской отдых в Анапе незаменим:



«Маленьким детям особенно будет интересно вместо моря и песка на пляже отправиться в тур по винодельням».



«Какая альтернатива морю?».



«Вместо моря в столовке пожрать».



«Мы местные и сами теперь не знаем, куда гостей возить на морюшко».