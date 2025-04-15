«Какая альтернатива морю». Губернатор Краснодарского края рассказал, чем заменить пляжный отдых в Анапе

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Полины Безверхой, Юга.ру
    © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

Зампред правительства РФ завил, что в Анапе и Темрюкском районе не будет туристического сезона

14 апреля зампред правительства РФ Виталий Савельев на совещании сообщил президенту Владимиру Путину, что в Анапе и Темрюкском районе не будет туристического сезона. 

По словам Савельева, в ближайшее время Роспотребнадзор представит заключение о состоянии песка и морской воды. После этого власти примут окончательное решение о курортном сезоне. Напомним, заявление Роспотребнадзора ожидали к 1 марта, однако его нет до сих пор.

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На совещании присутствовал и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он предложил туристам Анапы и Темрюкского района вместо моря использовать «альтернативные варианты отдыха» — экскурсии по винодельням и объектам агротуризма, участие в спортивных и гастрономических мероприятиях.

Пользователи соцсетей отреагировали на заявление Кондратьева под его постом в телеграм-канале. Они считают, что морской отдых в Анапе незаменим:

«Маленьким детям особенно будет интересно вместо моря и песка на пляже отправиться в тур по винодельням».

«Какая альтернатива морю?».

«Вместо моря в столовке пожрать».

«Мы местные и сами теперь не знаем, куда гостей возить на морюшко».

Как писали Юга.ру, власти Анапы объявили даты начала курортного сезона 2025 года и анонсировали гастрофестиваль.

Анапа Крым Курорты и туризм Нефть Пляжи Разлив нефти Севастополь Темрюкский район Черное море

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