Туристам обещают вернуть деньги за отмену броней Анапе. Пока средства задерживаются

16 апреля в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края сообщили ТАСС, что людям, отказавшимся от отдыха в Анапе из-за экологической катастрофы, вернут деньги за бронирование отелей. В Министерстве курортов региона уточнили «РИА Новости», что деньги за отмену бронирования должны вернуть и гостиницы Темрюкского района. Туристы могут адресовать жалобы в Роспотребнадзор.

Пока средства задерживаются. Их обещают полностью вернуть клиентам по мере разгрузки бюджетов отелей.



«Нужно понимать, что ситуация на самом деле считается чрезвычайной. Когда туристы платят деньги за путевки, осуществляют предоплату, очевидно, что отель пускает полученные деньги в реновации, закупку оборудования и так далее, не думая, что случится некая чрезвычайная ситуация. Отелю понадобится время, чтобы вернуть эти деньги и решить свои финансовые вопросы», — пояснила СМИ эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Юлия Высоканова.



Напомним, что, по данным Роспотребнадзора, пляжи Анапы и Темрюкского района не соответствуют нормам. Однако ведомство пока не ввело официальный запрет на проведение курортного сезона. Итоговое заключение ждали 1 марта, но его нет до сих пор.