В Анапе в 2025 году количество бронирований на майские праздники превышает прошлогодние показатели — туроператоры

Краснодарский край

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  • © Фото user17015586, freepik.com
    © Фото user17015586, freepik.com

На предстоящие майские праздники высокий турпоток прогнозируется на всей территории Краснодарского края

18 апреля ТАСС сообщило, что с 30 апреля по 11 мая в Краснодарском крае ожидается около 600 тыс. туристов. Это на 4% больше, чем в 2024 году.

Высокий турпоток прогнозируется во всех популярных районах региона. Заполняемость отелей фиксируют на уровне 64%. Из них самая высокая в Сочи (81,7%), Геленджике (80,5%), Новороссийске (67%), Туапсинском районе (63%). Также популярны Апшеронский и Мостовской районы в предгорьях Кавказа.

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Число бронирований мест в Анапе в 2025 году сопоставимо с показателями 2024-го и даже на 1% превышает их. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Напомним, туристам обещают вернуть деньги за отмену броней Анапе, но пока средства задерживаются.

Как писали Юга.ру, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, чем заменить пляжный отдых в Анапе. Глава региона рекомендует экскурсии по винодельням и объектам агротуризма, участие в спортивных и гастрономических мероприятиях.

Анапа Курорты и туризм отдых Праздники путешествия Развлечения

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