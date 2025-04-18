В Анапе в 2025 году количество бронирований на майские праздники превышает прошлогодние показатели — туроператоры

18 апреля ТАСС сообщило, что с 30 апреля по 11 мая в Краснодарском крае ожидается около 600 тыс. туристов. Это на 4% больше, чем в 2024 году.

Высокий турпоток прогнозируется во всех популярных районах региона. Заполняемость отелей фиксируют на уровне 64%. Из них самая высокая в Сочи (81,7%), Геленджике (80,5%), Новороссийске (67%), Туапсинском районе (63%). Также популярны Апшеронский и Мостовской районы в предгорьях Кавказа.