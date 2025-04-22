В Крыму к приему туристов подготовят более 340 пляжей. Они заработают 1 июня

«Ведется работа по подготовке пляжных территорий. Техническая готовность пляжей будет обеспечена до 1 мая, полная готовность — до 1 июня», — рассказал он.



По словам Константинова, в этом году на полуострове будут работать 340 пляжей.



Напомним, что 18 апреля Роспотребнадзор признал пляжи Крыма и Севастополя безопасными для купания. Там продолжают фиксировать выбросы мазута, но в ведомстве заявляют, что они не влияют на состояние побережья.