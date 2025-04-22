В Крыму к приему туристов подготовят более 340 пляжей. Они заработают 1 июня

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

До 1 июня власти Крыма подготовят пляжи к приему туристов

«РИА Новости» со ссылкой на главу парламента Крыма Владимира Константинова сообщили, что к 1 июня власти подготовят все пляжи региона к приему отдыхающих.

Проезд по новой дороге от Краснодара до Крымского моста будет платным:

«Ведется работа по подготовке пляжных территорий. Техническая готовность пляжей будет обеспечена до 1 мая, полная готовность — до 1 июня», — рассказал он.

По словам Константинова, в этом году на полуострове будут работать 340 пляжей.

Напомним, что 18 апреля Роспотребнадзор признал пляжи Крыма и Севастополя безопасными для купания. Там продолжают фиксировать выбросы мазута, но в ведомстве заявляют, что они не влияют на состояние побережья.

Как писали Юга.ру, власти Геленджика планируют открыть пляжи к 15 мая.

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В Крыму к приему туристов подготовят более 340 пляжей. Они заработают 1 июня
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