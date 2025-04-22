В Крыму к приему туристов подготовят более 340 пляжей. Они заработают 1 июня
До 1 июня власти Крыма подготовят пляжи к приему туристов
«РИА Новости» со ссылкой на главу парламента Крыма Владимира Константинова сообщили, что к 1 июня власти подготовят все пляжи региона к приему отдыхающих.
Проезд по новой дороге от Краснодара до Крымского моста будет платным:
«Ведется работа по подготовке пляжных территорий. Техническая готовность пляжей будет обеспечена до 1 мая, полная готовность — до 1 июня», — рассказал он.
По словам Константинова, в этом году на полуострове будут работать 340 пляжей.
Напомним, что 18 апреля Роспотребнадзор признал пляжи Крыма и Севастополя безопасными для купания. Там продолжают фиксировать выбросы мазута, но в ведомстве заявляют, что они не влияют на состояние побережья.
Как писали Юга.ру, власти Геленджика планируют открыть пляжи к 15 мая.