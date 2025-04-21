Проезд по новой дороге от Краснодара до Крымского моста будет платным. Узнали тарифы

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

С 22 апреля дорога А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Тамань станет платной

Пресс-служба «Автодор» сообщила, что с 22 апреля трасса А-289 от Краснодара до Крымского моста станет платной. На дороге изначально планировали взимать деньги за проезд, однако после открытия водители могли проехать по ней бесплатно.

На трассе действует система «Свободный поток». Над дорогой установлены рамки с датчиками. Устройства фиксируют проезд и госномер автомобиля. После этого водителю выставляют счет, который необходимо оплатить в течение пяти дней с момента поездки.

Альтернативные маршруты

Альтернативные маршруты

Цена проезда:

  • 750 рублей — для легковых автомобилей,
  • 1044 рубля — для небольших грузовиков и микроавтобусов;
  • 1399 рублей — для большегрузов;
  • 2217 рублей — для фур и больших автобусов.

В компании уточнили, что трассе А-289 построили десять развязок и только три рамки взимания платы. Соответственно, при проезде без пересечения рамки оплата не взимается.

Деньги, собранные за проезд, обещают направить на содержание дороги и будущие ремонты.

Напомним, что четырехполосную магистраль А-289 открыли в конце декабря 2024 года. По ней можно проехать от Краснодара до Крымского моста примерно за два часа. Дорога проходит в стороне от населенных пунктов, что позволяет вывести с территорий транзитный транспорт.

Протяженность четырехполосной трассы составляет 118,6 км, а разрешенная скорость движения — 120 км/ч. Пропускная способность рассчитана на 40 тыс. автомобилей в сутки.

Бесплатная дорога из Краснодара до Крыма проходит через Темрюк и Славянск-на-Кубани. Это приводит к заторам, особенно летом. Автомобилистам приходится стоять в пробках больше двух часов.

Как писали Юга.ру, летом грузовикам запретят ездить днем по двум трассам Краснодарского края.

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