На пляжах Керчи зафиксировали выбросы мазута. До этого Росприроднадзор назвал крымские курорты безопасными

Крым

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  • © Коллаж из скриншотов видео из телеграм-канала «Эколог Жора Каваносян»
    © Коллаж из скриншотов видео из телеграм-канала «Эколог Жора Каваносян»

В Крыму на Аршинцевской косе зафиксировали выброс мазута протяженностью примерно 1 км

13 апреля эколог Георгий Каваносян опубликовал в своем телеграм-канале видео, снятые в Керчи. На роликах видно мазут в море и на берегу. По его словам, нефтепродукты замечены на Пионерском пляже, а также в районе стадиона. 

«В Керчи очень много мазута и на побережье, и в море. Если присмотреться, то можно заметить, как мазут буквально растекается в воде — тонкой струйкой от основного пятна», — рассказал эколог.

В тот же день глава Керчи Олег Каторгин сообщил, что к вечеру убрали мазут с береговой линии вдоль улицы Нижнеприморской района Аршинцево протяженностью 1 км.

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При этом 11 апреля глава Крыма Аксенов заявил, что полуостров готов встречать гостей в летнем туристическом сезоне. Будут работать 1100 отелей и санаториев, 340 пляжей. Также власти разработали больше 200 развлекательных мероприятий.

«Все пляжи Крыма полностью очищены от мазута, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона», — написал Аксенов.

Напомним, специалисты Роспотребнадзора проверили 150 пляжей, расположенных в Анапе и Темрюкском районе. Выяснилось, что отдыхать там небезопасно.

При этом чиновники назвали безопасным отдых в Крыму и Севастополе. Там не выявили несоответствия по качеству воздуха, морской воды, песка пляжей. 

Как писали Юга.ру, жители хутора под Анапой обратились к Путину с просьбой помочь с вывозом замазученного песка.

Крым Курорты и туризм Нефть Пляжи Разлив нефти Черное море Экология

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