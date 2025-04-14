На пляжах Керчи зафиксировали выбросы мазута. До этого Росприроднадзор назвал крымские курорты безопасными

13 апреля эколог Георгий Каваносян опубликовал в своем телеграм-канале видео, снятые в Керчи. На роликах видно мазут в море и на берегу. По его словам, нефтепродукты замечены на Пионерском пляже, а также в районе стадиона.

«В Керчи очень много мазута и на побережье, и в море. Если присмотреться, то можно заметить, как мазут буквально растекается в воде — тонкой струйкой от основного пятна», — рассказал эколог.

В тот же день глава Керчи Олег Каторгин сообщил, что к вечеру убрали мазут с береговой линии вдоль улицы Нижнеприморской района Аршинцево протяженностью 1 км.