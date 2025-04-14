На пляжах Керчи зафиксировали выбросы мазута. До этого Росприроднадзор назвал крымские курорты безопасными
В Крыму на Аршинцевской косе зафиксировали выброс мазута протяженностью примерно 1 км
13 апреля эколог Георгий Каваносян опубликовал в своем телеграм-канале видео, снятые в Керчи. На роликах видно мазут в море и на берегу. По его словам, нефтепродукты замечены на Пионерском пляже, а также в районе стадиона.
«В Керчи очень много мазута и на побережье, и в море. Если присмотреться, то можно заметить, как мазут буквально растекается в воде — тонкой струйкой от основного пятна», — рассказал эколог.
В тот же день глава Керчи Олег Каторгин сообщил, что к вечеру убрали мазут с береговой линии вдоль улицы Нижнеприморской района Аршинцево протяженностью 1 км.
При этом 11 апреля глава Крыма Аксенов заявил, что полуостров готов встречать гостей в летнем туристическом сезоне. Будут работать 1100 отелей и санаториев, 340 пляжей. Также власти разработали больше 200 развлекательных мероприятий.
«Все пляжи Крыма полностью очищены от мазута, незначительные выбросы не повлияют на проведение курортного сезона», — написал Аксенов.
Напомним, специалисты Роспотребнадзора проверили 150 пляжей, расположенных в Анапе и Темрюкском районе. Выяснилось, что отдыхать там небезопасно.
При этом чиновники назвали безопасным отдых в Крыму и Севастополе. Там не выявили несоответствия по качеству воздуха, морской воды, песка пляжей.
Как писали Юга.ру, жители хутора под Анапой обратились к Путину с просьбой помочь с вывозом замазученного песка.
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