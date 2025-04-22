В Новороссийске на мусорном полигоне возникли очаги тления. Свалку потушили всего три дня назад
На мусорном полигоне в Новороссийске зафиксировали отдельные очаги тления отходов
Предыстория. 13 марта 2025 года на мусорном полигоне на горе Щелба в Новороссийске произошел очередной пожар на площади 5 тыс. кв. метров. Местные жители жаловались на запах гари и смог, а Роспотребнадзор фиксировал загрязнения воздуха и превышения вредных веществ.
26 марта во время тушения пожара на полигоне сошел «мусорный оползень». В этот же день фильтрат потек в реку Озерейка, и она стала черной. Власти Новороссийска это подтвердили.
7 апреля эколог Георгий Каваносян заявил, что фильтрат мог оказаться в Черном море. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.
18 апреля власти Новороссийска заявили, что пожар на мусорном полигоне потушили.
21 апреля заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков сообщил, что на мусорном полигоне возникли отдельные очаги тления. Специалисты отсыпают грунт и проливают свалку водой.
По словам чиновника, открытого горения не зафиксировано. На месте задействованы самосвалы, экскаваторы, бульдозеры и пожарная техника.
«Строить свалку в бассейне двух рек — это преступление»:
«В случае необходимости администрация ООО «Терра-Н» оперативно принимает решения о применении спецтехники, оборудования и материалов»,— заявил Гавриков.
Напомним, эколог Евгений Витишко считает, что процесс внутреннего горения свалки необратим. Она будет периодически загораться по мере скопления в теле метана.
3 апреля стало известно, что мусорный полигон в Новороссийске будут расширять. Работы оценили в 1,1 млрд рублей.
При этом в 2024 году власти заговорили о рекультивации свалки. В Росприроднадзоре рассказали, что ее мощности исчерпались еще в 2023-м.
Как писали Юга.ру, власти Новороссийска готовят пляжи для туристов. На один из морских берегов стекает фильтрат с мусорного полигона.