В Новороссийске на мусорном полигоне возникли очаги тления. Свалку потушили всего три дня назад

Предыстория. 13 марта 2025 года на мусорном полигоне на горе Щелба в Новороссийске произошел очередной пожар на площади 5 тыс. кв. метров. Местные жители жаловались на запах гари и смог, а Роспотребнадзор фиксировал загрязнения воздуха и превышения вредных веществ.



26 марта во время тушения пожара на полигоне сошел «мусорный оползень». В этот же день фильтрат потек в реку Озерейка, и она стала черной. Власти Новороссийска это подтвердили.



7 апреля эколог Георгий Каваносян заявил, что фильтрат мог оказаться в Черном море. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.



18 апреля власти Новороссийска заявили, что пожар на мусорном полигоне потушили.

21 апреля заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков сообщил, что на мусорном полигоне возникли отдельные очаги тления. Специалисты отсыпают грунт и проливают свалку водой.

По словам чиновника, открытого горения не зафиксировано. На месте задействованы самосвалы, экскаваторы, бульдозеры и пожарная техника.