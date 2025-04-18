Ставропольских детей с заболеваниями легких отправят лечиться в Анапу

Краснодарский край, Ставропольский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Дети из Ставропольского края будут отдыхать и лечиться в санатории Анапы

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края выделило 7,1 млн рублей на отдых детей с заболеваниями органов дыхания в санатории «Глобус» в поселке Витязево недалеко от Анапы. Это следует из конкурсной документации.

Стороны подписали контракт 7 апреля. В требованиях к лечению указывается необходимость купания в морской воде.

Брони в детские лагеря Анапы массово отменяют:

На побережье Черного моря отправятся 114 детей в возрасте от 4 до 17 лет. Они проведут в здравнице три недели. Точная дата выезда не определена. Известно только, что детей ждут в Анапе не раньше 25 мая и не позже 15 сентября.

В марте кубанские чиновники отправили 2,6 тыс. детей на отдых в санаторий Анапы. Он находится рядом с замазученными пляжами.

Ранее в Госдуме заявили об угрозе детскому отдыху в Анапе после разлива нефти. Депутат Нина Останина считает, что в создавшихся условиях государство должно поддержать сферу детского отдыха и оздоровления в Краснодарском крае.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2025 году спрос на детские лагеря упал на 45%. Одна из причин — разлив нефти в Керченском проливе.

Анапа Дети Здоровье отдых Пляжи Развлечения Черное море

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Ставропольских детей с заболеваниями легких отправят лечиться в Анапу
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