Ставропольских детей с заболеваниями легких отправят лечиться в Анапу

Дети из Ставропольского края будут отдыхать и лечиться в санатории Анапы

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края выделило 7,1 млн рублей на отдых детей с заболеваниями органов дыхания в санатории «Глобус» в поселке Витязево недалеко от Анапы. Это следует из конкурсной документации. Стороны подписали контракт 7 апреля. В требованиях к лечению указывается необходимость купания в морской воде.

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На побережье Черного моря отправятся 114 детей в возрасте от 4 до 17 лет. Они проведут в здравнице три недели. Точная дата выезда не определена. Известно только, что детей ждут в Анапе не раньше 25 мая и не позже 15 сентября. В марте кубанские чиновники отправили 2,6 тыс. детей на отдых в санаторий Анапы. Он находится рядом с замазученными пляжами. Ранее в Госдуме заявили об угрозе детскому отдыху в Анапе после разлива нефти. Депутат Нина Останина считает, что в создавшихся условиях государство должно поддержать сферу детского отдыха и оздоровления в Краснодарском крае.