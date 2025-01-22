«Есть риск потерять десятки здравниц». В Госдуме заявили об угрозе детскому отдыху в Анапе после разлива нефти
Депутат Госдумы рассказала, что четверть путевок в детские лагеря Анапы уже отменили
18 января телеграм-канал «Дума ТВ» сообщил, что депутат Нина Останина посетила с рабочим визитом Анапу. Также она провела выездное заседание с участием руководителей детских лагерей города-курорта по подготовке летней кампании в 2025 году.
Чиновница рассказала, что уполномоченные органы до сих пор не дали заключений о возможности пребывания детей на пляжах черноморского побережья в летний период. Из-за этого организаторы оздоровительного отдыха не могут начать подготовку к сезону, поскольку Роспотребнадзор не дает официальную позицию по результатам экспертизы пляжей.
«Спрос упадет при любых обстоятельствах»:
Останина рассказала, что бронирование в детские организации отдыха и оздоровления в Анапе из-за мазутной ситуации снизилось. В январе — на 27%, в феврале прогнозируется на 38%, в летний период — 40%.
Останина считает, что в создавшихся условиях государство должно поддержать сферу детского отдыха и оздоровления в Краснодарском крае. Чиновница попросила Чернышова разработать соответсвующие меры.
«В противном случае есть риск потерять десятки здравниц, а от такого удара сфера детского отдыха не сможет справиться еще долгие годы», — отмечает депутат.
Как писали Юга.ру, кубанские ученые предложили делать из вылившегося в Черное море мазута асфальт.
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