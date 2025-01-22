«Есть риск потерять десятки здравниц». В Госдуме заявили об угрозе детскому отдыху в Анапе после разлива нефти

18 января телеграм-канал «Дума ТВ» сообщил, что депутат Нина Останина посетила с рабочим визитом Анапу. Также она провела выездное заседание с участием руководителей детских лагерей города-курорта по подготовке летней кампании в 2025 году.

Чиновница рассказала, что уполномоченные органы до сих пор не дали заключений о возможности пребывания детей на пляжах черноморского побережья в летний период. Из-за этого организаторы оздоровительного отдыха не могут начать подготовку к сезону, поскольку Роспотребнадзор не дает официальную позицию по результатам экспертизы пляжей.