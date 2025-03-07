Кубанские чиновники отправили 2,6 тыс. детей на отдых в санаторий Анапы. Он находится рядом с замазученными пляжами

По краевой госпрограмме уже стартовал первый заезд. Он продлится до 22 марта. Весной состоятся 4 смены, за время которых «Жемчужину» посетят 13,5 тыс. детей. Всего за сезон санаторий планирует принять около 40 тыс. детей от 7 до 17 лет со всей страны. Сезон продлится до 30 сентября.

3 марта краевой оперштаб сообщил , что 2,6 тыс. детей и подростков посетят детский санаторий «Жемчужина России», расположенный в Анапе.

«К летнему курортному сезону готовимся очень тщательно, несмотря на нашу ситуацию. Мы полностью готовы и с уверенностью это заявляем. Ежедневно мы бороним наш пляж, ежедневно очищаем песок, он уже достаточно чистый и обстановка на пляже хорошая».

Руководство центра сообщило, что готовится к летнему сезону, несмотря на ситуацию с разливом нефти в Черном море.

4 марта оперштаб сообщил, что специалисты МЧС обследовали береговую линию рядом с детским комплексом. В сообщении говорится, что пляжи чистые. Однако волонтеры и экологи пишут, что продолжают находить куски мазута.

5 марта мазут обнаружили возле базы отдыха «Динамо», на берегу в районе Витязево, на пляже «Лазурный берег» и неподалеку от пляжа «Селена». Рядом с последним на Пионерском проспекте расположен санаторий «Жемчужина России».

7 марта МЧС России подтвердило, что из-за потепления участились повторные выбросы. Мазут нашли на трех участках — возле пляжа центра «Премьера», «Селена» и у дома отдыха «Фея-2».