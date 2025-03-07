Кубанские чиновники отправили 2,6 тыс. детей на отдых в санаторий Анапы. Он находится рядом с замазученными пляжами

Краснодарский край

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  • © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года
    © Скриншот панорамы yandex.ru/maps 2022 года

В анапском санатории «Жемчужина России» стартовала первая оздоровительная смена для детей

3 марта краевой оперштаб сообщил, что 2,6 тыс. детей и подростков посетят детский санаторий «Жемчужина России», расположенный в Анапе. 

По краевой госпрограмме уже стартовал первый заезд. Он продлится до 22 марта. Весной состоятся 4 смены, за время которых «Жемчужину» посетят 13,5 тыс. детей. Всего за сезон санаторий планирует принять около 40 тыс. детей от 7 до 17 лет со всей страны. Сезон продлится до 30 сентября.

Брони в детские лагеря Анапы массово отменяют:

Руководство центра сообщило, что готовится к летнему сезону, несмотря на ситуацию с разливом нефти в Черном море. 

«К летнему курортному сезону готовимся очень тщательно, несмотря на нашу ситуацию. Мы полностью готовы и с уверенностью это заявляем. Ежедневно мы бороним наш пляж, ежедневно очищаем песок, он уже достаточно чистый и обстановка на пляже хорошая».

«Есть риск потерять десятки здравниц»:

4 марта оперштаб сообщил, что специалисты МЧС обследовали береговую линию рядом с детским комплексом. В сообщении говорится, что пляжи чистые. Однако волонтеры и экологи пишут, что продолжают находить куски мазута. 

5 марта мазут обнаружили возле базы отдыха «Динамо», на берегу в районе Витязево, на пляже «Лазурный берег» и неподалеку от пляжа «Селена». Рядом с последним на Пионерском проспекте расположен санаторий «Жемчужина России».

7 марта МЧС России подтвердило, что из-за потепления участились повторные выбросы. Мазут нашли на трех участках — возле пляжа центра «Премьера», «Селена» и у дома отдыха «Фея-2».

Как писали Юга.ру, на пляжах Анапы и Тамани обнаружили два вида мазута. Ранее официально заявляли лишь о выбросе «тяжелого» мазута марки М-100.

Анапа Дети Курорты и туризм Нефть отдых Разлив нефти Черное море Экология

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