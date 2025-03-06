Брони в детские лагеря Анапы массово отменяют. Туроператоры несут убытки и просят поддержку от государства

6 марта глава комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова обратилась в Минэкономразвития РФ за господдержкой, пишет ТАСС.

По ее словам, туроператоры, которые занимаются организацией детского отдыха в Анапе, терпят большие убытки.

Иванова рассказала, что каждый год они заранее за свои средства берут квоты мест в детских лагерях. После чего возвращают вложенные деньги от бронирований. По ее словам, в начале декабря 2024 года в Анапе было забронировано порядка 70-80% мест в лагерях. Однако после разлива нефти в Черном море некоторые туроператоры получили отказы от предприятий и групп.

«А мы заплатили лагерям, и, более того, мы являемся практически кредиторами детских лагерей. И часть лагерей отказывается возвращать денежные средства, а часть просят до 80% оплатить до 15 марта», — добавила Иванова.