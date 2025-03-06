Брони в детские лагеря Анапы массово отменяют. Туроператоры несут убытки и просят поддержку от государства
Туроператоры пожаловались на финансовые трудности из-за отмены броней в детские лагеря
6 марта глава комитета Российского союза туриндустрии по детскому отдыху Татьяна Иванова обратилась в Минэкономразвития РФ за господдержкой, пишет ТАСС.
По ее словам, туроператоры, которые занимаются организацией детского отдыха в Анапе, терпят большие убытки.
Иванова рассказала, что каждый год они заранее за свои средства берут квоты мест в детских лагерях. После чего возвращают вложенные деньги от бронирований. По ее словам, в начале декабря 2024 года в Анапе было забронировано порядка 70-80% мест в лагерях. Однако после разлива нефти в Черном море некоторые туроператоры получили отказы от предприятий и групп.
«А мы заплатили лагерям, и, более того, мы являемся практически кредиторами детских лагерей. И часть лагерей отказывается возвращать денежные средства, а часть просят до 80% оплатить до 15 марта», — добавила Иванова.
«Есть риск потерять десятки здравниц»:
Еще одна проблема для туроператоров — это брони мест в поездах, которые они сделали еще в ноябре. Если они их не отменят в определенный день в марте, то понесут финансовые потери.
«Таким образом, туроператоры входят в двойные финансовые риски, как по отношению к лагерям, так и по транспортировке», — добавила глава комитета.
Директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности минэкономразвития РФ Георгий Груша сообщил, что министерство рассмотрит предложение о поддержке.
Напомним, 21 февраля глава ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов посетил побережье Анапы. По его словам, пляжи почти полностью очищене от мазута и выглядят «лучше Мальдив».
Как писали Юга.ру, власти Волгоградской области хотят отправить детей с инвалидностью на отдых в Анапу, где произошел разлив нефти.