В Краснодарском крае в 2025 году спрос на детские лагеря упал на 45%. Одна из причин — разлив нефти

Детей стали реже отправлять на отдых в лагеря Кубани. При этом путевки подорожали на 25%

26 марта глава комиссии РСТ по детскому отдыху и активному туризму Татьяна Иванова сообщила «Ведомости Юг», что объем продаж турпакетов в лагеря Краснодарского края снизился в среднем на 40-45%. По ее словам, на это повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, стоимость путевок в коммерческие детские лагеря региона увеличилась на 15-20%, а в некоторых случаях — до 25%. Иванова заявила, что цены выросли из-за инфляции, расходов на содержание лагерей и значительного подорожания продуктов питания.

Во-вторых, повлиял разлив нефти в Черном море. Теперь родители рассматривают другие направления для отдыха детей — Алтайский и Ставропольский края или лагеря в регионах проживания.



«Некоторые семьи взяли паузу и откладывают покупку путевок до получения официальных заключений Роспотребнадзора и рекомендаций от контролирующих органов», — рассказала Иванова. Глава комиссии РСТ добавила, что детские лагеря продолжают готовиться к сезону даже в текущих условиях. Отметим, что выбросы мазута на побережье Черного моря продолжаются практически ежедневно. О ситуации сообщает оперативный штаб Краснодарского края. При этом Роспотребнадзор пока не сделал официальных заключений о курортном сезоне в Анапе, а губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что возможность его проведения еще будут обсуждать.



Напомним, что 21 февраля глава ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов посещал побережье Анапы. По его словам, пляжи почти полностью очищены от мазута и выглядят «лучше Мальдив».