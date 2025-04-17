КТТУ Краснодара отчиталось о рекордных убытках за 2024 год. Компания ушла в минус на 570 млн рублей

Убыток КТТУ за 2024 год увеличился в три раза. Краснодарский общественник считает, что нужно сокращать кондукторов

МУП КТТУ опубликовало финансовую отчетность по итогам 2024 года. На это обратил внимание общественник Мирослав Валькович. Убыток Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления составил 569,7 млн. рублей. Годом ранее он был в три с половиной раза меньше — 164 млн рублей.

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«Как видим, основные статьи расходов — это заработные платы сотрудников КТТУ. Если управленческие кадры пока оставим за скобками (из-за отсутствия объективных данных), то вот где точно можно и нужно сокращать — это кондукторы. Сегодня большая часть крупных городов переходят на бескондукторные системы. Тем более, что современные технологии позволяют с легкостью это реализовать», — считает Валькович. По его словам, общественный транспорт должен не приносить прибыть, а быстро и качественно перевозить пассажиров. «Но это не означает, что предприятие не должно распоряжаться городскими ресурсами эффективно», — подытожил общественник.

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С 2023 года КТТУ трижды индексировало заработную плату сотрудникам. Тем не менее, дефицит кадров сохраняется. В ноябре 2024 года КТТУ сообщило, что в городских троллейбусах и трамваях не хватает 41% водителей и 48% кондукторов. При этом средняя зарплата первых составляет 84 тыс. рублей, вторых — 67 тыс. рублей. Из-за нехватки водителей и кондукторов в 2024 году не удалось запустить троллейбус от железнодорожного вокзала до парка «Краснодар». В 2023 году стоимость проезда в общественном транспорте подняли до 40 рублей, чтобы увеличить зарплаты кондукторам и водителям, удержать их и привлечь новые кадры. В декабре 2024-го плату за пассажирские перевозки увеличили еще на 25% — с 40 до 50 рублей. Таким образом, менее чем за полтора года стоимость проезда увеличилась почти в полтора раза. Тарифы повысили также из-за подорожания запчастей, комплектующих, горюче-смазочных материалов и роста коммунальных платежей. Но несмотря на повышение цены на проезд, выручка КТТУ выросла всего на 12%. А фонд оплаты труда вырос на 26,6% (с 2,3 млрд до 3 млрд рублей).