Власти Новороссийска готовят пляжи для туристов. На один из берегов стекает фильтрат с мусорного полигона

На пляж в Южной Озереевке стекает фильтрат с горящего мусорного полигона

Предыстория: Мусорный полигон под Новороссийском горит с 13 марта 2025 года. Местные жители месяц жалуются на запах гари и смог, а Роспотребнадзор фиксирует загрязнения воздуха.



26 марта во время тушения пожара на полигоне сошел «мусорный оползень». В этот же день фильтрат потек в реку Озерейка. Власти Новороссийска это подтвердили.



7 апреля эколог заявил, что фильтрат мог перетечь в Черное море. Это подтвердили спутниковые снимки. Летом 2024 года мусорный полигон горел дважды.

14 апреля телеграм-канал управления курортов и туризма Новороссийска сообщил, что в Южной Озереевке начали готовиться к курортному сезону. На пляже оборудовали навес и спуск воду для маломобильных граждан. Также там планируют установить дополнительные урны и обустроить пешеходные дорожки.

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По данным издания «Наша Газета Новороссийск», местные жители продолжают жаловаться на состоянии реки Озерейка, в которую стекает фильтрат с горящего полигона. Очевидцы обнаружили, как «смердящий поток» уносится в Черное море. Однако до пляжа запах не доносится.



«Черная вода речки Озерейки вылилась в море. Основной фильтрат со свалки на Щелбе просочился. Площадь тления сократилась до 100 квадратных метров, и сейчас меньше гадости попадает в речку и в ручей. Но вода в Озерейке не стала чище, только цвет поменяла. По-прежнему грязная и вонючая, пахнет мусором и канализацией. Ароматы до пляжа не доносятся, но к мостику, под которым она впадает в море, лучше близко не подходить», — поделились местные жители.

Фильтрат — это темная жидкая субстанция, которая выделяется на свалках и полигонах ТБО при гниении мусора. Она может содержать ртуть, аммиак, фенолы и другие опасные вещества. Из-за своего состава фильтрат признан особо опасным веществом.

Напомним, что 10 апреля Роспотребнадзор признал пляжи Новороссийска безопасными для пользования, но ничего не упомянул о территории отдыха в Южной Озереевке.