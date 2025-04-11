Пляжи Анапы и Темрюкского района не соответствуют нормам — Роспотребнадзор

10 апреля пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что специалисты обследовали пляжи и морскую воду курортов Краснодарского края.

На пляжах в Анапе и Темрюкском районе специалисты выявили отклонения от нормативов, морская вода не соответствует нормам безопасности. Всего специалисты изучили 150 пляжей курортов.

«Каждый пляж обследовался в период с февраля по апрель 2025 года, было отобрано более 8 тыс. проб и проведено более 17 тыс. исследований. На сегодняшний день на всех пляжах выявлены отклонения от нормативов. В морской воде акватории пляжей в зоне ЧС (Анапа и Темрюкский район) периодически также выявляются отклонения», — говорится в сообщении.

Однако Роспотребнадзор не ввел официальный запрет на проведение курортного сезона в Анапе и Темрюкском районе. Итоговое заключение ведомства ждали 1 марта, но его нет до сих пор.