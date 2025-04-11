Пляжи Анапы и Темрюкского района не соответствуют нормам — Роспотребнадзор
Специалисты Роспотребнадзора провели 150 пляжей, расположенных в Анапе и Темрюкском районе. Отдыхать там небезопасно
10 апреля пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что специалисты обследовали пляжи и морскую воду курортов Краснодарского края.
На пляжах в Анапе и Темрюкском районе специалисты выявили отклонения от нормативов, морская вода не соответствует нормам безопасности. Всего специалисты изучили 150 пляжей курортов.
«Каждый пляж обследовался в период с февраля по апрель 2025 года, было отобрано более 8 тыс. проб и проведено более 17 тыс. исследований. На сегодняшний день на всех пляжах выявлены отклонения от нормативов. В морской воде акватории пляжей в зоне ЧС (Анапа и Темрюкский район) периодически также выявляются отклонения», — говорится в сообщении.
Однако Роспотребнадзор не ввел официальный запрет на проведение курортного сезона в Анапе и Темрюкском районе. Итоговое заключение ведомства ждали 1 марта, но его нет до сих пор.
Читайте также:
Чиновники назвали безопасным отдых в Сочи, Туапсе, Геленджике, Новороссийске, Крыму и Севастополе. Там не выявляли несоответствия по качеству воздуха, морской воды, песка пляжей. В число проверенных территорий также входят пляжи в Лазаревском, Новомихайловском, Небуге, Джубге, а также Дивноморском и Архипо-Осиповке.
Как писали Юга.ру, отели Анапы начали снижать цены из-за «негативного инфофона с мазутом». Наибольшие скидки — на отдых в июне.
Все материалы по теме: