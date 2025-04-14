В Краснодаре хотят благоустроить пустырь в Чистяковской роще за 20,4 млн рублей. Что планируют сделать?

В Краснодаре планируют благоустроить участок в Чистяковской роще. Работы хотят завершить до середины июня

Предыстория: Участок на улице Зиповской, 4/4 около Чистяковской рощи площадью 1,3 га является особо охраняемой природной территорией. С 2014 по 2019 год он находился в частной собственности. Бывший арендатор планировал построить там многоэтажку, что нарушает закон РФ. Через суд его вернули в муниципальную собственность.



В 2021 году территорию очистили от мусора и травы, а экс-мэр Краснодара Евгений Первышов пообещал сделать там зеленую зону. Про участок вновь вспомнили в начале 2022 года. Тогда власти поручили создать проект благоустройства особо охраняемой территории.

8 апреля на сайте госзакупок появилась информация о проведении конкурса по благоустройству территории на улице Зиповской, 4/4 в Краснодаре. Начальная цена контракта составляет 20,4 млн рублей. На сайте указано, что после заключения договора с подрядчиком сумма может измениться.



Заказчик — управление коммунального хозяйства и благоустройства Краснодара. Работы планируют завершить до 16 июня 2025 года.

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Согласно документам, на территории хотят установить скамейки, детский игровой комплекс, качели, освещение, уложить плитку. Помимо этого, в техническом задании есть проекты объектов, которые планируют разместить на участке.



В 2023 году территория участвовала в голосовании за благоустройство. Планировалось, что там сделают аллею со скамейками и детскими площадками, но объект не победил.

© Фото с сайта zakupki.gov.ru

© Фото с сайта zakupki.gov.ru

© Фото с сайта zakupki.gov.ru

Редактор Юга.ру Мария Журавлева прогулялась по территории, которую планируют благоустроить. Показываем, как сейчас выглядит пустырь:

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру