Мэр Краснодара пообещал, что участок возле Чистяковской рощи не будут застраивать и сделают там зеленую зону

15 мая в администрации Краснодара рассказали, что по улице Зиповской появится новая благоустроенная территория

Напомним, участок по улице Зиповской 4/4 около Чистяковской рощи площадью 1,3 га является особо охраняемой природной территорией. С 2014 по 2019 год он находился в частной собственности. Бывший арендатор планировал построить там многоэтажку, что нарушает закон РФ. Через суд его вернули в муниципальную собственность.

15 мая на этом участке городские активисты провели субботник. Вместе с ними приводил в порядок территорию глава города Евгений Первышов со своим сыном и рассказал, что нужно сделать городским властям, чтобы облагородить участок.

В своем телеграм-канале Первышов поблагодарил жителей района, которые приняли участие в субботнике и рассказал, что нужно сделать городским властям, чтобы облагородить участок.