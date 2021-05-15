Мэр Краснодара пообещал, что участок возле Чистяковской рощи не будут застраивать и сделают там зеленую зону
15 мая в администрации Краснодара рассказали, что по улице Зиповской появится новая благоустроенная территория
Напомним, участок по улице Зиповской 4/4 около Чистяковской рощи площадью 1,3 га является особо охраняемой природной территорией. С 2014 по 2019 год он находился в частной собственности. Бывший арендатор планировал построить там многоэтажку, что нарушает закон РФ. Через суд его вернули в муниципальную собственность.
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15 мая на этом участке городские активисты провели субботник. Вместе с ними приводил в порядок территорию глава города Евгений Первышов со своим сыном и рассказал, что нужно сделать городским властям, чтобы облагородить участок.
В своем телеграм-канале Первышов поблагодарил жителей района, которые приняли участие в субботнике и рассказал, что нужно сделать городским властям, чтобы облагородить участок.
«Так как участок относится к особо охраняемой природной территории, работы здесь сможем проводить только после согласования проекта благоустройства с министерство природных ресурсов края. Дальнейшие планы по благоустройству будем обсуждать вместе с жителями района», — написал мэр.
На территории убрали сухую траву и мусор. С просьбой привести этот участок в порядок к главе города обращались местные жители района, отметили в пресс-службе мэрии.
Напомним, в апреле власти обсудили благоустройство Симферопольского бульвара в Краснодаре. Первышов сказал, что вопрос будет находиться на его личном контроле. Также началось проектирование Народного парка.