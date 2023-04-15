В Краснодарском крае началось голосование по выбору зеленых зон для благоустройства

С 15 апреля по 31 мая в Краснодарском крае пройдет голосование по выбору зеленых зон для благоустройства в 2024 году, сообщили в краевой администрации. Для этого 44 района сформировали перечень, куда вошли парки, скверы и центральные улицы.

В населенных пунктах, где проживают более 20 тыс. человек, проведут голосование на специальной платформе. В других муниципалитетах голосование пройдет в формате общественного обсуждения.

В администрации Краснодара рассказали, что в голосование включили следующие городские зоны отдыха:

сквер им. Гатова на улице Стасова;

сквер памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом;

бульвар им. Кирилла Россинского в поселке Краснодарском;

территория общего пользования по ул. Зиповской, 4/4;

сквер им. Валерия Самойленко на ул. Постовой напротив Городского Сада;

сквер им. З. А. Чепеги в Юбилейном микрорайоне.

Голосование проходит не в первый раз. Впервые такой формат выбора территорий для благоустройства использовали в 2021 году.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре таким образом в 2021 году для благоустройства выбрали Николаевский бульвар. Его первую очередь должны были построить до конца 2022 года, а изначальная стоимость контракта составляла 260 млн рублей. Теперь с учетом инфляции строительство обойдется в 379 млн рублей. Здесь можно посмотреть как бульвар выглядит с высоты и изнутри сейчас.