Мэр Краснодара пообещал облагородить зеленую зону возле Чистяковской рощи, где хотели построить многоэтажку

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко поручил в 2022 году начать разработку проекта зеленой зоны на улице Зиповской, 4/4. Он обойдется бюджету в 650 тыс. рублей

Напомним, что с 2014 по 2019 годы участок земли на Зиповской, 4/4 находился в частной собственности. Арендатор участка планировал построить там многоэтажку. Но эти планы нарушали закон РФ, землю вернули в собственность администрации.

В мае 2021 года там провели городской субботник, в нем участвовал бывший мэр Краснодара Евгений Первышов. Местные жители попросили тогда сделать зеленую зону и привести территорию в порядок. Первышов сказал, что сделать это не так просто, для начала нужно согласовать проект с Минприроды края.

В октябре 2021 года на участке навели порядок и очистили его от поросли, мусора, аварийных деревьев и пней. Там установили ограждения. Планировалось, что идею дальнейшего благоустройства зеленой зоны будут обсуждать с жителями микрорайона. Чиновники обещали сделать там зону для отдыха с лавочками, пешеходными дорожками и освещением.

21 января 2022 года про этот участок вновь вспомнили. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко распорядился создать проект благоустройства особо охраняемой природной территории «которую пора привести в порядок и открыть для жителей».

«Цена вопроса — 650 тысяч рублей. Эти деньги надо сейчас предусмотреть и сразу же приступать к разработке проекта», — сказал Алексеенко.

Он также добавил, что после создания проекта решат вопрос с финансированием благоустройства территории площадью 1,3 га.