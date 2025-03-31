В Краснодаре нашли подрядчика для ремонта Тургеневского моста, но это не точно. Рассказываем подробности

В Краснодаре не состоялся конкурс по определению подрядчика на ремонт Тургеневского моста, так как заявку подал всего один претендент

Предыстория: В январе 2018 года в Краснодаре Тургеневский мост отремонтировали наполовину. В ноябре 2022-года мэрия заявила, что объект закроют на реконструкцию, но не уточнила, когда она начнется. В сентябре 2023 года власти рассказали, что благоустраивать его будут с появлением средств.



Зимой 2024-го на Тургеневском мосту провели ямочный ремонт. В начале декабря губернатор Кондратьев пообещал, что ремонт объекта стартует в 2025 году. В бюджете на эти цели заложили 3,8 млрд рублей. Позже стало известно, что мост будут ремонтировать 18 месяцев.

4 марта центр мониторинга дорожного движения и транспорта Краснодара разместил на сайте госзакупок конкурс на определение подрядчика для реконструкции Тургеневского моста. Максимальная сумма контракта — 1,25 млрд рублей.

Конкурс завершился 21 марта. Заявку подала всего одна компания. Название фирмы отсутствует. Она предложила свои услуги за максимальную стоимость.