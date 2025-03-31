В Краснодаре нашли подрядчика для ремонта Тургеневского моста, но это не точно. Рассказываем подробности
В Краснодаре не состоялся конкурс по определению подрядчика на ремонт Тургеневского моста, так как заявку подал всего один претендент
Предыстория: В январе 2018 года в Краснодаре Тургеневский мост отремонтировали наполовину. В ноябре 2022-года мэрия заявила, что объект закроют на реконструкцию, но не уточнила, когда она начнется. В сентябре 2023 года власти рассказали, что благоустраивать его будут с появлением средств.
Зимой 2024-го на Тургеневском мосту провели ямочный ремонт. В начале декабря губернатор Кондратьев пообещал, что ремонт объекта стартует в 2025 году. В бюджете на эти цели заложили 3,8 млрд рублей. Позже стало известно, что мост будут ремонтировать 18 месяцев.
4 марта центр мониторинга дорожного движения и транспорта Краснодара разместил на сайте госзакупок конкурс на определение подрядчика для реконструкции Тургеневского моста. Максимальная сумма контракта — 1,25 млрд рублей.
Конкурс завершился 21 марта. Заявку подала всего одна компания. Название фирмы отсутствует. Она предложила свои услуги за максимальную стоимость.
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