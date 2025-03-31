В Краснодаре нашли подрядчика для ремонта Тургеневского моста, но это не точно. Рассказываем подробности

Адыгея, Краснодарский край

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  • Тургеневский мост в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Тургеневский мост в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Краснодаре не состоялся конкурс по определению подрядчика на ремонт Тургеневского моста, так как заявку подал всего один претендент

Предыстория: В январе 2018 года в Краснодаре Тургеневский мост отремонтировали наполовину. В ноябре 2022-года мэрия заявила, что объект закроют на реконструкцию, но не уточнила, когда она начнется. В сентябре 2023 года власти рассказали, что благоустраивать его будут с появлением средств.

Зимой 2024-го на Тургеневском мосту провели ямочный ремонт. В начале декабря губернатор Кондратьев пообещал, что ремонт объекта стартует в 2025 году. В бюджете на эти цели заложили 3,8 млрд рублей. Позже стало известно, что мост будут ремонтировать 18 месяцев.

4 марта центр мониторинга дорожного движения и транспорта Краснодара разместил на сайте госзакупок конкурс на определение подрядчика для реконструкции Тургеневского моста. Максимальная сумма контракта — 1,25 млрд рублей.

Конкурс завершился 21 марта. Заявку подала всего одна компания. Название фирмы отсутствует. Она предложила свои услуги за максимальную стоимость.

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По закону такой конкурс считается несостоявшимся. Тем не менее, мэрия Краснодара имеет право заключить с компанией контракт.

27 марта блогер Даниил Сырбу проехал по Тургеневскому мосту и показал огромную трещину, через которую видно реку Кубань. 28 марта он уже ловил рыбу через эту трещину.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре после дождя затопило новый подземный переход на Красных Партизан.

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В Краснодаре нашли подрядчика для ремонта Тургеневского моста, но это не точно. Рассказываем подробности
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