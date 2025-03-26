«Мусорный оползень» сошел на горящем полигоне под Новороссийском. Пожар продолжается две недели

На горящем мусорном полигоне Новороссийска частично сошел грунт. В соцсетях пишут, что огонь распространился на лес

Предыстория: На мусорном полигоне под Новороссийском за год произошло три крупных пожара. Летом 2024 года свалка горела дважды. Очередной пожар произошел ночью 13 марта. Его не могут потушить уже две недели. Местные жители жалуются на запах гари и смог.



В 2024 году власти заговорили о рекультивации мусорного полигона в Новороссийске, но местные жители были уверены, что его хотят расширить и построить на территории мусороперерабатывающий завод.



Эколог Евгений Витишко считает, что процесс внутреннего горения свалки на горе Щелба уже необратим. По мере скопления метана она будет периодически загораться.

26 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил о частичном сходе грунта на мусорном полигоне Новороссийска. Из-за этого возникли новые очаги возгорания. По данным оперштаба, сейчас площадь пожара не превышает 800 кв. метров. Специалисты продолжают тушить полигон.



Напомним, что ранее эколог Евгений Витишко предупреждал о возможном сходе «мусорного оползня» из-за тушения пожара. Он предположил, что использование воды приводит к намоканию мусора, что может усилить выделение биогазов. Особенно этому подвержены участки, где были возгорания в прошлом году.

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Также 26 марта в соцсетях появилась информация о том, что огонь от полыхающей свалки на горе Щелба перекинулся на лес. Однако замглавы Новороссийска Александр Гавриков это опроверг.



Помимо этого, в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю рассказали «Ъ-Новороссийск», что в воздухе в ДП Щелба и СНТ Дружба из-за горящего полигона превышены вредные вещества.