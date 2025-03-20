В Новороссийске может сойти «мусорный оползень». Полигон горит больше недели

В Новороссийске из-за тушения пожара на полигоне может сойти оползень из мусора

Предыстория: На мусорном полигоне под Новороссийском за год произошло три крупных пожара. Летом 2024 года свалка горела дважды. Очередной пожар произошел ночью 13 марта. Его не могут потушить уже восьмой день.



В 2024 году власти заговорили о рекультивации мусорного полигона в Новороссийске, но местные жители были уверены, что его хотят расширить и построить на территории мусороперерабатывающий завод.

18 марта эколог Евгений Витишко в интервью «Новороссийскому рабочему» сообщил, что на мусорном полигоне под Новороссийском в результате тушения пожара могут произойти оползни.



Он предположил, что использование воды приводит к намоканию мусора, что может усилить выделение биогазов. Особенно этому подвержены участки, где были возгорания в прошлом году.

«Что возможно далее? Пойдут оползни, склон может начать валится на земли лесного фонда. Пострадает лес», — отметил Витишко.



20 марта в оперштабе Краснодарского края рассказали, что продолжают тушить свалку водой и отсыпать грунтом. Площадь возгорания сократилась до 1700 кв. метров.



Евгений Витишко считает, что процесс внутреннего горения свалки на горе Щелба уже необратим. По мере скопления метана она будет периодически загораться.



Напомним, что горящий полигон на горе Щелба хотят реконструировать за 1,5 млрд рублей. Однако летом 2024 года в Росприроднадзоре рассказали, что его мощности исчерпали еще в 2023 году. В 2022 году план рекультивации свалки получил положительное заключение, но работы так и не начали.