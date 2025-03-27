Вышел первый трейлер «Чебурашки 2». Когда премьера?

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  • Кадр из трейлера к фильму «Чебурашка 2» © Скриншот видео с Rutube-канала «START»
    Кадр из трейлера к фильму «Чебурашка 2» © Скриншот видео с Rutube-канала «START»

Появился первый трейлер фильма «Чебурашка 2» — сиквела семейного блокбастера 2023 года (6+)

Студия Yellow, Black & White выпустила первый тизер-трейлер «Чебурашки 2». Над созданием второй части работала та же команда, что и над оригинальным фильмом.

Режиссерское кресло вновь занял Дмитрий Дьяченко, известный по лентам «Последний богатырь: Корень зла» и «Финист. Первый богатырь». К своим ролям в картине вернутся Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов и другие звезды первой части.

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По сюжету сиквела Гена пытается воспитывать Чебурашку, но тот часто не слушается, балуется и дурачится. А однажды вместе с Гришей и Соней ушастик теряется в лесу.

Увидеть сиквел в кинотеатрах можно будет 1 января 2026 года.

Первая лента про ушастого зверька из далекой апельсиновой страны собрала в прокате более 6,7 млрд рублей и стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного проката.

Напомним, фильм «Чебурашка» снимали в Кисловодске, Пятигорске и Сочи. В первом проводят экскурсии по задействованным локациям.

Как писали Юга.ру, вышел трейлер фильма «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером. Первая часть появилась 29 лет назад.

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Вышел первый трейлер «Чебурашки 2». Когда премьера?
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