По следам «Чебурашки». В Кисловодске появится новый туристический маршрут

Экскурсия охватит десяток локаций в центре города, включая Курортный бульвар, Лермонтовскую площадку, Колоннаду, Долину роз и улицу Карла Маркса.

«Идея создать новый маршрут пришла от туристов, которые после выхода фильма, стали часто интересоваться улицей Чебурашкинской. Так в народе теперь называют улицу Карла Маркса, где снимали самую яркую сцену кинофильма с тысячами апельсинов», — пояснил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Побывать на экскурсии по новому туристическому маршруту можно бесплатно. Их будет проводить профессиональный гид. Первая прогулка состоится уже 31 марта.

Напомним, «Чебурашка» с Сергеем Гармашем в роли Крокодила Гены стал самым кассовым хитом отечественного проката, окупив бюджет в 850 млн рублей за три дня. Фильм об ушастом зверьке из далёкой апельсиновой страны снимали в Кисловодске, Пятигорске и Сочи.

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