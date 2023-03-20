По следам «Чебурашки». В Кисловодске появится новый туристический маршрут

Ставропольский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership
    Кадр из трейлера фильма «Чебурашка», реж. Дмитрий Дьяченко, 2023 год © Скриншот видео с YouTube-канала Central Partnership

В Кисловодске появится новый туристический маршрут по местам съёмок фильма «Чебурашка»

Экскурсия охватит десяток локаций в центре города, включая Курортный бульвар, Лермонтовскую площадку, Колоннаду, Долину роз и улицу Карла Маркса.

«Идея создать новый маршрут пришла от туристов, которые после выхода фильма, стали часто интересоваться улицей Чебурашкинской. Так в народе теперь называют улицу Карла Маркса, где снимали самую яркую сцену кинофильма с тысячами апельсинов», — пояснил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Побывать на экскурсии по новому туристическому маршруту можно бесплатно. Их будет проводить профессиональный гид. Первая прогулка состоится уже 31 марта.

Напомним, «Чебурашка» с Сергеем Гармашем в роли Крокодила Гены стал самым кассовым хитом отечественного проката, окупив бюджет в 850 млн рублей за три дня. Фильм об ушастом зверьке из далёкой апельсиновой страны снимали в Кисловодске, Пятигорске и Сочи.

Ранее Юга.ру рассказывали, что можно посмотреть в кинотеатрах Краснодара с 16 марта.

Афиша дорога на курорт Кино Кинопрокат Кисловодск Курорты и туризм отдых Развлечения

Новости

В Краснодаре пройдет фестиваль «Еще краше» для женщин с онкологией
СМИ: Краснодарский край на втором месте после Москвы по количеству дел о дискредитации армии
Из Сочи в Абхазию планируют запустить «Ласточку»
Показываем обновленный парк Фрунзе в Новороссийске. Там появился амфитеатр
Краснодарского депутата хотят лишить полномочий из-за банковского счета в Эстонии
«Инициатива штрафовать за скрученный пробег правильная и нужная». Узнали мнение краснодарского автожурналиста

Лента новостей

Реклама на сайте