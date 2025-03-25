В Краснодаре в кино покажут фильм ужасов «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Кадр из трейлера к фильму «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии» © Скриншот видео с Rutube-канала Datoy
    Кадр из трейлера к фильму «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии» © Скриншот видео с Rutube-канала Datoy

В хоррор-версии Питер Пэн стал маньяком и охотится на детей (18+)

27 марта на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии». Ленту сняли создатели «Винни-Пух: Кровь и мед».

Фильм поверхностно основан на повестях Джеймса Мэтью Барри о мальчике, который не хотел становиться взрослым. В хоррор-версии Питер Пэн стал маньяком и охотится на детей, чтобы забрать их в волшебную страну Нетландию. Противостоять ему будет Венди Дарлинг.

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Посмотреть фильм «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии» можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Напомним, хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед» вышел в 2023 году. Авторы превратили веселого медведя и поросенка в серийных убийц. Картина собрала в прокате 5,2 млн долларов, тогда как на ее создание потратили всего около 100 тыс. долларов.

Позже стало известно, что авторы создадут мультивселенную, где появятся жестокие версии Бэмби, Пиноккио, Тигры, Безумного Шляпника и Спящей красавицы.

Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Shudder показал первый трейлер фильма «Уродливая сводная сестра» по мотивам «Золушки».

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В Краснодаре в кино покажут фильм ужасов «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии»
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