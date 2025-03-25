В Краснодаре в кино покажут фильм ужасов «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии»

В хоррор-версии Питер Пэн стал маньяком и охотится на детей (18+)

Фильм поверхностно основан на повестях Джеймса Мэтью Барри о мальчике, который не хотел становиться взрослым. В хоррор-версии Питер Пэн стал маньяком и охотится на детей, чтобы забрать их в волшебную страну Нетландию. Противостоять ему будет Венди Дарлинг.

27 марта на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии». Ленту сняли создатели «Винни-Пух: Кровь и мед».

Посмотреть фильм «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии» можно в кинотеатрах сети «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Напомним, хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед» вышел в 2023 году. Авторы превратили веселого медведя и поросенка в серийных убийц. Картина собрала в прокате 5,2 млн долларов, тогда как на ее создание потратили всего около 100 тыс. долларов.

Позже стало известно, что авторы создадут мультивселенную, где появятся жестокие версии Бэмби, Пиноккио, Тигры, Безумного Шляпника и Спящей красавицы.