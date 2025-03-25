Вышел трейлер фильма «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером. Первая часть появилась 29 лет назад

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер спортивной комедии «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером в главной роли. Сюжет второй части держат в секрете. Известно только, что фильм станет продолжением оригинальной ленты 1996 года.

Хэппи Гилмор, с детства мечтавший о карьере хоккеиста, случайно оказывается в мире гольфа. Узнав о внушительных призовых и встретив достойного соперника, герой с головой погрузился в новую для себя игру.