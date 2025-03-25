Вышел трейлер фильма «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером. Первая часть появилась 29 лет назад
Зрителям показали трейлер продолжения спортивной комедии «Счастливчик Гилмор» с Адамом Сэндлером (12+)
Стриминговый сервис Netflix представил трейлер спортивной комедии «Счастливчик Гилмор 2» с Адамом Сэндлером в главной роли. Сюжет второй части держат в секрете. Известно только, что фильм станет продолжением оригинальной ленты 1996 года.
Хэппи Гилмор, с детства мечтавший о карьере хоккеиста, случайно оказывается в мире гольфа. Узнав о внушительных призовых и встретив достойного соперника, герой с головой погрузился в новую для себя игру.
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Спустя почти 30 лет на экраны вернутся все ключевые герои. Из ролика становится ясно, что Хэппи столкнется со своим заклятым врагом Шутером.
Помимо Сэндлера в фильме снялись Маргарет Куолли, Итан Каткоски, Кристофер МакДональд, Бен Стиллер, Джули Боуэн, Деннис Дуган. «Счастливчик Гилмор 2» выйдет 25 июля на Netflix.
Как писали Юга.ру, стриминговый сервис Shudder показал первый трейлер фильма «Уродливая сводная сестра» по мотивам «Золушки».