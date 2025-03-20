Панк, казаки, Ленин и улица Красноармейская. Социолог проведет историко-урбанистическую экскурсию по Краснодару

22 и 23 марта в Краснодаре состоятся историко-социологические экскурсии от бюро «Кубань расходящихся тропок»

В ближайшие выходные бюро «Кубань расходящихся тропок» запускает новую экскурсионную программу «Изобретая город: от крепости до Красноармейской».

«От дара Екатерины — к памятникам Ленину, от казачьей крепости — к огням Красноармейской, от войскового собора — к селфи в парке Галицкого: приготовьтесь к увлекательному путешествию сквозь века. Наша новая экскурсия покажет, как сплетались судьбы людей и города, как прошлое отзывается в настоящем и как понять Екатеринодар-Краснодар, вооружившись знаниями истории и социологии», — говорится в анонсе мероприятия.

Экскурсию проведет социолог, журналист, редактор Юга.ру и панк-музыкант Денис Куренов. Пройдет она 22 и 23 марта — начало в 15:00. Записаться на нее можно в телеграм-канале бюро «Кубань расходящихся тропок». Стоимость участия — 1000 рублей.