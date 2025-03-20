Панк, казаки, Ленин и улица Красноармейская. Социолог проведет историко-урбанистическую экскурсию по Краснодару
22 и 23 марта в Краснодаре состоятся историко-социологические экскурсии от бюро «Кубань расходящихся тропок»
В ближайшие выходные бюро «Кубань расходящихся тропок» запускает новую экскурсионную программу «Изобретая город: от крепости до Красноармейской».
«От дара Екатерины — к памятникам Ленину, от казачьей крепости — к огням Красноармейской, от войскового собора — к селфи в парке Галицкого: приготовьтесь к увлекательному путешествию сквозь века. Наша новая экскурсия покажет, как сплетались судьбы людей и города, как прошлое отзывается в настоящем и как понять Екатеринодар-Краснодар, вооружившись знаниями истории и социологии», — говорится в анонсе мероприятия.
Экскурсию проведет социолог, журналист, редактор Юга.ру и панк-музыкант Денис Куренов. Пройдет она 22 и 23 марта — начало в 15:00. Записаться на нее можно в телеграм-канале бюро «Кубань расходящихся тропок». Стоимость участия — 1000 рублей.
«Города — это не камни, а шрамы. Я не историк в белом халате и не гид с заученными фразами. Я — социолог и смотрю на город как на живой организм, полный противоречий, конфликтов и скрытых пружин. История пишется не в учебниках, а на асфальте под ногами. Идея этой экскурсии пришла ко мне во время прослушиваний песен Джи-Джи Аллина и чтения текстов Георга Зиммеля. А эти люди знали, как хорошо провести выходные», — рассказал Юга.ру начинающий экскурсовод.
Денис Куренов — журналист, социолог, редактор Юга.ру. Писал для проектов Colta, «Горький», syg.ma и других. Сооснователь и редактор издательства «Асебия». Научный сотрудник Института технотеологии. Солист группы «Панк-фракция Кубанского казачьего хора».
Несколько его статей на темы, связанные с проблемами города:
«Гулять по воде». Возможен ли всерьез речной общественный транспорт в Краснодаре
«Вы что, издеваетесь?» Почему краснодарцы протестуют против нового генплана: главные претензии к содержанию и обсуждению проекта
Статистику — искажают, запреты — не работают, влияние СВО на демографию — не очень велико, Кубань — русская Флорида. Большой разговор с независимым демографом Алексеем Ракшой
Виктор Вахштайн*: «Кто не хотел быть клоуном у урбанистов, становился урбанистом при клоунах»
О труде и досуге в условиях зомби-апокалипсиса: интервью с философом Игорем Чубаровым
Как сообщали Юга.ру, экскурсионное бюро «Кубань расходящихся тропок» анонсировало еще одну новую экскурсию — «Сад земных наслаждений», которую по Музыкальному микрорайону проведет художница Юля Шафаростова.
* — Виктор Вахштайн включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.