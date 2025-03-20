В Краснодаре пройдет экскурсия по Музыкальному микрорайону «Сад земных наслаждений»

Краснодарская художница расскажет, как выжить в Музыкальном микрорайоне (12+)

«Одно время ходила к трамваю по одному маршруту и искала альтернативные пути — то от скуки, то из-за необходимости обходить подтопления», — рассказала Шафаростова в интерьвю Юга.ру в 2021 году.

Девушка переехала в «кубанскую Венецию» в 2013 году. Исследовать Музыкальный она начала вынужденно.

Экскурсионное бюро «Кубань расходящихся тропок» анонсировало на 22 марта экскурсию «Сад земных наслаждений». Художница Юлия Шафаростова расскажет о «визитной карточке» Краснодара — Музыкальном микрорайоне.

Как жить в Музыкальном районе Краснодара:

«Визитная карточка нового Краснодара, памятник небезызвестному градоначальнику, неработающие фонтаны, кубанская Венеция — и это лишь малая толика того, что можно сказать о легендарном, прекрасном и ужасающем, вселяющим надежду и удивление Музыкальном микрорайоне», — добавили организаторы.

Во время экскурсии девушка покажет самые знаковые места микрорайона и расскажет о своем опыте жизни в нем.

Начало экскурсии в 11:00. Стоимость участия 1000 рублей. Подробности можно уточнить по телефону +7 (962) 863-07-22.