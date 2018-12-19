«Гулять по воде». Возможен ли всерьез речной общественный транспорт в Краснодаре?

В начале декабря мэр Краснодара Евгений Первышов охарактеризовал ситуацию с пробками в городе как «куда уж хуже». Транспортные проблемы города принимают масштабы настоящего кризиса, для выхода из которого предлагают нестандартные решения. В марте мы писали о воздушной альтернативе — канатном метро. Сейчас же расскажем о перспективах водного транспорта, о котором все чаще говорят в Краснодаре. Портал Юга.ру выясняет, возможен ли такой общественный транспорт в Краснодаре, существуют ли какие-либо проекты его внедрения и есть ли в нем вообще необходимость?

Инициативы В конце лета о водном транспорте заговорил сервис заказа такси Fasten. Он провел кампанию с такси «Плывет». Заявку на сайте вымышленного водного такси тогда оставили почти 500 человек. В течение нескольких дней в соцсетях активно обсуждали такси «Плывет». Большинство краснодарцев поверили в запуск такси и восприняли его с энтузиазмом, начав рассуждать о возможностях речного транспорта в Краснодаре. Также Fasten провели эксперимент, в рамках которого утром в будний день из Юбилейного на Гидрострой одновременно отправились лодка и автомобиль. Лодка добралась до конечного пункта быстрее. В конце ноября в телеграм-канале «Туподар» опубликовали карту речного транспорта «Аквабус Краснодар» от Мирослава Вальковича из «Городских решений». На карте указаны возможные остановки на краснодарском и адыгейском берегах реки Кубани, а также система пересадок на другие виды транспорта. Урбанист и бывший глава штаба Навального в Краснодаре рассказал нашему порталу подробности проекта.

Мирослав Валькович урбанист

— Я уже давно интересуюсь темой водного транспорта, и сейчас мы в «Городских решениях» занимаемся проектом общественного транспорта на реке Кубани. Пока все это находится в стадии разработки, мы рассчитываем возможности, оцениваем риски и финансовые затраты, о каких-то даже промежуточных итогах говорить рано. Но использование реки как транспортной артерии может быть крайне актуально для Краснодара, особенно если учитывать, что на берегу Кубани появляется все больше жилых комплексов. Разработанная нами карта тоже пока достаточно условная, но и она уже дает примерное видение перспектив. И то, что в социальных сетях эту карту репостили и обсуждали, говорит об интересе краснодарцев к такому виду транспорта.

Проект «Городские решения» — общественное движение, объединившее людей, которые хотят сделать свой город удобным для жизни. Городская инфраструктура, включающая в себя организацию работы общественного транспорта, парковки, пешеходные переходы, велодорожки и общественные пространства, — это неполный перечень вопросов, которые волнуют активистов и над решением которых они работают.

Прошлое и настоящее пассажирского речного транспорта в Краснодаре Несмотря на то что сейчас разговоры о водном общественном транспорте в Краснодаре направлены в будущее, эта тема в первую очередь история. Об этом порталу Юга.ру рассказал бывший архитектор Краснодара Федор Мирошников.

Федор Мирошников бывший главный архитектор Краснодара

— Сейчас для многих это, наверное, звучит экзотично, но еще лет 30 назад в Краснодаре существовал водный транспорт. Был речной трамвайчик, который ходил именно как общественный транспорт. Юбилейный — центр — Гидрострой. Была и водная межгородская коммуникация. Паромы ходили и до Славянска, и до Темрюка ходили. Но нужно понимать, что это во многом было связано и с расположением самого города. Тридцать лет назад Краснодар был совсем другим. Расположен он был преимущественно вдоль реки. И именно поэтому водный транспорт активно использовался в те годы. Потом пошла застройка города на север. Для меня как профессионала это абсолютно непонятное решение, потому что из-за такой застройки такой важный фактор, как река, просто-напросто исчезает из контекста города. А ведь это одна из красивейших его составляющих.

В 90-х годах все эти маршруты были упразднены. За исключением одного — переправы в адыгейский поселок Новый. Ею и сейчас пользуются жители Нового и близлежащих населенных пунктов, у которых затруднена транспортная коммуникация с Краснодаром. Пассажиры переправляются на другой берег при помощи катера. Путь по воде занимает всего несколько минут. Каждый день услугами переправы пользуются около 3 тыс. человек. Также на реке Кубани действуют экскурсионные пассажирские перевозки. Два пассажирских теплохода Кубанского речного пароходства за сезон перевозят до 30 тыс. человек.

Мнения экспертов Что думают об идее речного общественного транспорта эксперты? Своими мыслями с порталом Юга.ру поделились московский урбанист Аркадий Гершман и директор архитектурной компании Bureau ARD Алексей Тимофеев.

Аркадий Гершман урбанист

— Если мы говорим о водном транспорте как о подвиде общественного транспорта, то в Краснодаре, скорее всего, такая идея провалится. Водный транспорт возможен в качестве речного такси или чего-то подобного, т.е. не для регулярных пассажирских перевозок.

Водное передвижение — это все-таки один условный коридор, по которому людей можно возить туда-сюда. Если проводить аналогию, то это как метро с одной линией — оно не будет работать, потому что вдоль одной улицы людям ездить не нужно, им нужно ездить и в другие районы, и в районы, которые отходят от этой линии. То есть это может начать работать только в координации с другими видами транспорта. Даже если представить, что мы делаем такой водный транспорт, то к этому нужно подходить с точки зрения всей транспортной системы в качестве единого целого. В Краснодаре я пока такого не встречал.

Алексей Тимофеев архитектор

— Как постоянно действующий транспорт — звучит сомнительно, у меня нет понимания, как это все будет работать и развиваться. Как действующий сезонно — да, почему нет? Может ли эта идея помочь разгрузить город? Наверное, нет. Потому что это локальная, полумаргинальная история — малыми силами на небольших судах возить людей. Это может быть просто частным бизнесом, чьей-то инициативой вроде прогулочного корабля. Для того чтобы разгрузить город, необходимо, чтобы работала переправа или любая другая транспортная инфраструктура, у нее должны быть хорошие смычки с городом. К той же переправе, которая находится напротив поселка Нового, — к ней подойти проблематично.

Иностранный опыт и проблемы инфраструктуры Водный общественный транспорт распространен в некоторых крупных городах, в которых имеются водные артерии. В Стамбуле популярны паромы и морские автобусы (более 100 маршрутов), в Нидерландах действует эксперимент с межгородской сетью общественного водного транспорта, в Гонконге — несколько десятков маршрутов для паромов и кайто (небольшие моторные паромы). Основное препятствие для распространения водного общественного транспорта заключается в том, что современные речные суда из-за своей относительно низкой скорости не могут конкурировать на равных с автомобильным и железнодорожным транспортом. Поэтому водный транспорт чаще всего используется либо как туристический досуг, либо для перевозок пассажиров в районы, с которыми отсутствует или затруднено автомобильное и железнодорожное сообщение.

Аркадий Гершман урбанист

— Если мы посмотрим на мировую практику, то водный транспорт неплохо работает в Стамбуле, где много воды и два берега разделены между собой, мостов и другого общественного транспорта либо нет, либо сильно не хватает. Это вынужденная мера. В Амстердаме бесплатные паромы от центральной части до норда, но там у людей тоже, по сути, нет других альтернатив. А когда у нас такой компактный и целостный город, как Краснодар, необходимость создания отдельной инфраструктуры и финансовые вложения в нее кажутся не слишком очевидными, потому что намного проще создать систему выделенных коридоров по улицам, сделать выделенные полосы, чтобы общественный транспорт не зависел от ситуации на дорогах с пробками. Это будет стоить в разы дешевле, это понятнее, как делать, и есть куча опыта, и это можно сделать за один год. Зачем придумывать колесо, когда у вас все есть? Надо просто побороть свои страхи и сделать хорошо.

О проблемах с инфраструктурой говорит и архитектор Алексей Тимофеев.

Алексей Тимофеев архитектор

— Взять ту же переправу в поселок Новый — посмотрите, какая там инфраструктура. Наверняка, если бы было удобнее подъехать, подогнать машину, если бы была более комфортная инфраструктура, то клиентов у переправы было бы больше. То же самое касается и других точек. Я сейчас сижу в офисе на Юбилейном и смотрю на противоположную сторону в Адыгее. Почему не возят людей на соседний берег? Там наверняка живут люди, которые работают в Краснодаре. Проблема опять же в том, что причалить некуда. Тут целый спектр технических моментов. Повторяю, должна быть инфраструктура. Кто-то должен возить, люди должны где-то скопиться, спуститься к воде, на другом берегу они должны выйти в город и пересесть на городской транспорт и т.д. Создание такой инфраструктуры и запуск подобного транспорта очень затратны с точки зрения финансов. По сути, у реки Кубани нет нормального берега практически нигде. Разве что на улице Кубанской Набережной, но там некуда возить людей, там нет этой смычки с другим транспортом. То есть нужно строить новые локальные участки набережной. Это очень затратная история — сотни миллионов рублей только на создание берега. И есть еще немаловажный момент, связанный с тем, почему массовые перевозки по реке Кубани, на мой взгляд, не очень возможны. Кубань отличается от той же Москвы-реки — у нас нерегулируемый уровень реки. Зимой она мелеет. Даже если на улице тепло и погода позволяет прокатиться на катере по реке, то это физически не везде возможно и нецелесообразно.

О перспективах финансирования проекта водного транспорта нам рассказал один из авторов проекта «Аквабус Краснодар» Мирослав Валькович.

Мирослав Валькович урбанист

— Мы понимаем, что проект водного общественного транспорта будет затратным — нужны деньги на создание комфортной инфраструктуры. И мы в первую очередь рассчитываем на заинтересованность застройщиков жилых комплексов на берегах Кубани. Для жителей этих комплексов водный транспорт может стать отличным решением проблемы с пробками.

Опыт российских городов В ноябре стало известно о новом проекте водного общественного транспорта в Москве, на который мэрия города потратит более 4 млрд рублей. Транспортные перевозки на десяти речных судах планируют осуществлять на маршруте Нижние Мневники — Киевский вокзал. Общественный транспорт на Москве-реке существовал и раньше. До 2006 года действовало несколько маршрутов, которые были отменены в связи с прекращением субсидирования. В Санкт-Петербурге с 2010 по 2015 год действовали так называемые аквабусы, работавшие как водный общественный транспорт города. Четыре линии маршрутов проходили по Неве из спальных районов города в исторический центр и деловые кварталы Санкт-Петербурга. Однако проект был признан убыточным, маршрутов становилось все меньше, а в 2015 году власти города объявили о прекращении функционирования аквабусов.

Аркадий Гершман урбанист

— В принципе, водный общественный транспорт в России пока нигде не работает. Даже в Петербурге, где вроде бы много каналов, есть только водное такси. Хотя в Москве собираются делать попытку внедрения водных маршрутов, но проблема в том, что нет подвозящих путей, нормального подвижного водного состава. И в этой истории пока больше вопросов, чем ответов.