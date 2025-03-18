В Новороссийске дым от горящей свалки накрыл весь город. Полигон не могут потушить уже шесть дней
Жители Новороссийска жалуются на запах гари и смог. Причиной стал горящий мусорный полигон на горе Щелба
Предыстория. Ночью 13 марта загорелся мусорный полигон на горе Щелба в Новороссийске. Летом 2024 года свалка горела дважды.
17 марта Контрольно-ревизионное управление Новороссийска сообщило, что практически во всех районах города ощущается запах гари. В поселках Васильевка, Убых, Щелба и Владимировка, а также станице Натухаевской выявили превышения предельно допустимой концентрации сажи, взвешенных веществ и оксида углерода.
Врачи советуют жителям не выходить на улицу в задымленных районах или делать это в масках и респираторах. Также специалисты советуют не открывать окна.
В телеграм-канале «Раньше всех Новороссийск» появилась жалоба жительницы города.
«Мы находимся дома в масках и с закрытыми окнами, на улице все в дыму. Полигон горит шестой день, где авиация, где тушение с неба. Сейчас по всему городу будет куча астматических приступов, лично я собираюсь вызывать скорую», — написала женщина.
В ответ на это дежурный следователь СК России по Краснодарскому краю Александр Соловьев заявил, что по факту задымления проводится процессуальная проверка.
Заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков заявил, что использование авиации приведет к более тяжелым последствиям — вода размягчит края полигона, и склон может обвалиться.
Эколог Георгий Каваносян рассказал, что тушить пожар на полигоне приходится в сильный ветер, который меняет направление.
«Сейчас в основном горящий мусор отсыпают землей и проливают водой, чтобы уменьшить очаги открытого горения. Проложенные пожарные разрывы не дают огню добраться до леса», — добавил эксперт.
Тушение пожара продолжается. По словам мэра Новороссийска Андрея Кравченко, работы ведутся круглосуточно.
Как писали Юга.ру, ранее жители Анапы, Геленджика и Новороссийска пожаловались на запах нефтепродуктов.