В Новороссийске дым от горящей свалки накрыл весь город. Полигон не могут потушить уже шесть дней

Жители Новороссийска жалуются на запах гари и смог. Причиной стал горящий мусорный полигон на горе Щелба

Предыстория. Ночью 13 марта загорелся мусорный полигон на горе Щелба в Новороссийске. Летом 2024 года свалка горела дважды.

17 марта Контрольно-ревизионное управление Новороссийска сообщило, что практически во всех районах города ощущается запах гари. В поселках Васильевка, Убых, Щелба и Владимировка, а также станице Натухаевской выявили превышения предельно допустимой концентрации сажи, взвешенных веществ и оксида углерода.

Врачи советуют жителям не выходить на улицу в задымленных районах или делать это в масках и респираторах. Также специалисты советуют не открывать окна.

В телеграм-канале «Раньше всех Новороссийск» появилась жалоба жительницы города.

«Мы находимся дома в масках и с закрытыми окнами, на улице все в дыму. Полигон горит шестой день, где авиация, где тушение с неба. Сейчас по всему городу будет куча астматических приступов, лично я собираюсь вызывать скорую», — написала женщина.