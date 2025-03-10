Жители Анапы, Геленджика и Новороссийска пожаловались на запах нефтепродуктов. Что случилось?

Власти Новороссийска объяснили это «неблагоприятными метеоусловиями», а в Геленджике назвали другую причину

По словам чиновницы, его появление связано с неблагоприятными метеоусловиями, что приводит к скоплению летучих меркаптанов (предельных углеводородов) в воздухе при проведении погрузочных работ в портах. После жалоб власти обратились в надзорные органы.

Вице-мэр добавила, что в городе круглосуточно мониторят качество атмосферного воздуха с помощью пяти стационарных экологических постов.

Также на неприятный запах жаловались жители Геленджика. МЦУ курорта сообщило, что его принес ветер из Новороссийска. Источником запаха стали танкеры, стоящие на рейде.

10 марта в телеграм-канале «Подслушано в Анапе» появилась жалоба на удушающий запах газа. Люди в комментариях пишут, что чувствуют его в разных районах города. Пока власти никак на информацию не отреагировали.

Приводим некоторые комментарии жителей Новороссийска, Геленджика и Анапы: