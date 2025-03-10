Жители Анапы, Геленджика и Новороссийска пожаловались на запах нефтепродуктов. Что случилось?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Власти Новороссийска объяснили это «неблагоприятными метеоусловиями», а в Геленджике назвали другую причину

9 марта вице-мэр Новороссийска Екатерина Степаненко сообщила, что жители города жаловались на сильный запах нефтепродуктов.

По словам чиновницы, его появление связано с неблагоприятными метеоусловиями, что приводит к скоплению летучих меркаптанов (предельных углеводородов) в воздухе при проведении погрузочных работ в портах. После жалоб власти обратились в надзорные органы.

Брони в детские лагеря Анапы массово отменяют:

Вице-мэр добавила, что в городе круглосуточно мониторят качество атмосферного воздуха с помощью пяти стационарных экологических постов.

Также на неприятный запах жаловались жители Геленджика. МЦУ курорта сообщило, что его принес ветер из Новороссийска. Источником запаха стали танкеры, стоящие на рейде.

10 марта в телеграм-канале «Подслушано в Анапе» появилась жалоба на удушающий запах газа. Люди в комментариях пишут, что чувствуют его в разных районах города. Пока власти никак на информацию не отреагировали.

Приводим некоторые комментарии жителей Новороссийска, Геленджика и Анапы:

  • «Это не может быть танкер. Вонь по всему городу».
  • «Может убирают старые газгольдеры? Такое уже было в других городах. Просто не предупреждают население».
  • «В Дивноморском воняет сильно и в атмосфере видно, как будто-то туман. Просто от танкеров такого быть не может. Где-то утечка».
  • «На улице невозможна находиться».

Как писали Юга.ру, кубанские чиновники отправили 2,6 тыс. детей на отдых в санаторий Анапы. Он находится рядом с замазученными пляжами.

Анапа Геленджик Нефть Новороссийск Экология

Новости

Четыре региона СКФО замкнули рейтинг по уровню безработицы. Кубань оказалась на 27 месте
Мэрия Анапы подала в суд на владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров
В Краснодаре построят стадион для пляжного футбола. Он обойдется в 100 млн рублей
«Птичьи данные ужасают». В Анапе спасти от мазута удалось только 21% найденных птиц
Большинство пляжей Сочи откроют для купания 1 мая
Жители Анапы, Геленджика и Новороссийска пожаловались на запах нефтепродуктов. Что случилось?

Лента новостей

Реклама на сайте