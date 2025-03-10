Жители Анапы, Геленджика и Новороссийска пожаловались на запах нефтепродуктов. Что случилось?
Власти Новороссийска объяснили это «неблагоприятными метеоусловиями», а в Геленджике назвали другую причину
9 марта вице-мэр Новороссийска Екатерина Степаненко сообщила, что жители города жаловались на сильный запах нефтепродуктов.
По словам чиновницы, его появление связано с неблагоприятными метеоусловиями, что приводит к скоплению летучих меркаптанов (предельных углеводородов) в воздухе при проведении погрузочных работ в портах. После жалоб власти обратились в надзорные органы.
Брони в детские лагеря Анапы массово отменяют:
Вице-мэр добавила, что в городе круглосуточно мониторят качество атмосферного воздуха с помощью пяти стационарных экологических постов.
Также на неприятный запах жаловались жители Геленджика. МЦУ курорта сообщило, что его принес ветер из Новороссийска. Источником запаха стали танкеры, стоящие на рейде.
10 марта в телеграм-канале «Подслушано в Анапе» появилась жалоба на удушающий запах газа. Люди в комментариях пишут, что чувствуют его в разных районах города. Пока власти никак на информацию не отреагировали.
Приводим некоторые комментарии жителей Новороссийска, Геленджика и Анапы:
- «Это не может быть танкер. Вонь по всему городу».
- «Может убирают старые газгольдеры? Такое уже было в других городах. Просто не предупреждают население».
- «В Дивноморском воняет сильно и в атмосфере видно, как будто-то туман. Просто от танкеров такого быть не может. Где-то утечка».
- «На улице невозможна находиться».
Как писали Юга.ру, кубанские чиновники отправили 2,6 тыс. детей на отдых в санаторий Анапы. Он находится рядом с замазученными пляжами.